Das nächste Baustellen-Jahr: Darauf müssen sich Autofahrer im Tölzer Land einstellen

2018 war das Tölzer Land - gefühlt - eine einzige Baustelle. Auch für 2019 plant das Staatliche Bauamt Weilheim einige Straßenbaumaßnahmen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mehr als 15 Millionen Euro: So viel hat das Staatliche Bauamt Weilheim im Jahr 2018 in Ausbau und Sanierung des Straßennetzes im Landkreis investiert. Vielen Autofahrern wird vor allem die viermonatige Sperrung der Bundesstraße 472 zwischen Sindelsdorf und Bichl in böser Erinnerung sein. 2019 werden im Vergleich dazu sowohl die Nerven der Pendler als auch die Staatskasse geschont. Dennoch: Eine Reihe von Maßnahmen hat das Staatliche Bauamt wieder in Planung, wie der für Bad Tölz-Wolfratshausen zuständige Abteilungsleiter Martin Herda erläutert.

B 472 bei Greiling

Relativ harmlos nimmt es sich aus, was für 2019 an Sanierungsmaßnahmen auf Bundesstraßen vorgesehen ist. Auf der B 472 steht ein Umbau der Anschlussstelle Greiling an. „Sie ist in ihrem aktuellen Zustand nicht regelkonform, da Ein- und Ausfädelspuren fehlen“, stellt Herda fest. Im Zuge des Ausbaus wird dem Abteilungsleiter zufolge auch der Lärmschutz verbessert. Drastische Verkehrseinschränkungen wie 2018 im Loisachtal müssen die Autofahrer hier nicht befürchten. Es werde voraussichtlich mit einer Fahrbahnverengung während der Bauzeit abgehen, sagt Herda. „Eventuell wird auch eine Ampelregelung nötig.“

B 11 in Geretsried

Ebenfalls kein Grund zur Panik sind demzufolge die geplanten Deckenbau-Arbeiten auf der B 11 in Geretsried. Laut Herda betreffen sie die Strecke vom Kreisverkehr an der Kreuzung zur Staatsstraße 2369 (Richtung Tattenkofener Brücke) bis südlich des Ortsteils Stein. „Diese Maßnahme ist nötig, weil in diesem Bereich der Straßenbelag nicht griffig genug ist und auch die Lärmsituation für die Anwohner nicht befriedigend ist.“ Eine zeitweise Sperrung der B 11 für diese Arbeiten sei möglicherweise nötig, „aber nur zu verkehrsarmen Zeiten, wahrscheinlich in der Nacht“, so Herda.

Staats-/Kreisstraßen

Als weitere Baustellen stehen der Deckenbau auf der Staatsstraße 2370 zwischen Beuerberg und Eursaburg sowie der Ausbau der Kreisstraße Töl 20 zwischen Münsing und Degerndorf auf dem Plan des Staatlichen Bauamts für 2019. Wie im Vorjahr soll laut Herda auch wieder ein Paket von kleineren Ausbesserungsarbeiten geschnürt werden. Insgesamt betreut die Weilheimer Behörde im Landkreis ein 435 Kilometer langes Straßennetz, bestehend aus 134 Kilometern Bundesstraßen, 189 Kilometern Staatsstraßen und 112 Kilometern Kreisstraßen.

Radweg Jachenau

Entlang von zwei Staatsstraßen hat das Bauamt 2018 mit dem Bau von Radwegen begonnen. Am selben August-Tag wurde jeweils mit der damaligen Bauministerin Ilse Aigner Spatenstich für die Verbindungen Münsing-Weiperthausen sowie Lenggries-Jachenau gefeiert (wir berichteten). Während die erste schon fertig ist, wird an der letzteren 2019 weitergebaut. Sie ist auch deutlich aufwendiger, weil dafür auch zwei kleine Brücken errichtet werden müssen. „Die vier Kilometer des ersten Bauabschnitts zwischen Rehgraben und Jachenau-Raut werden im Herbst 2019 freigegeben“, kündigt Herda an. „Wann der nächste Abschnitt umgesetzt wird, ist zeitlich noch nicht absehbar.“

Neue Ampeln

Mit dem Aufstellen einer Reihe neuer Ampelanlagen im südlichen Landkreis will das Staatliche Bauamt ein weiteres Projekt aus dem Jahr 2018 zum Abschluss bringen. Es fehlen noch die Lichtzeichenanlagen an der Tölzer Osterleite und in der Ortsdurchfahrt Benediktbeuern.

Ausdrückliches Verständnis zeigen die Verantwortlichen des Staatlichen Bauamts für die Beschwerden der Autofahrer, dass es nach Inbetriebnahme der neuen Ampeln auf der Flinthöhe „nach wie vor klemmt“. „Gerade der von Osten anströmende Verkehr sorgt abends für Stauungen auf der B 13 und der B 472“, räumt Herda ein. Hier solle weiter nachgebessert werden, um den Rückstau gerechter auf diese beiden Arme zu verteilen. „Es kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass die Autofahrer, die aus Richtung Waakirchen kommen, durch Greiling und über die Kreisstraße hinüber zur B 13 fahren, um dann von Norden nach Bad Tölz einzufahren.“ Die Ampelsteuerung sei allerdings „äußerst komplex“, so Herda.

Tölzer Nordspange

Mit 30 000 Autos, die täglich über die Flinthöhe rollen, sei in diesem Bereich allerdings „die Leistungsgrenze erreicht – wir werden dort keine zufriedenstellende Verkehrssituation hinbekommen, solange die Nordspange nicht gebaut ist.“ Und was ist hier Stand der Dinge? Nachdem die erste Überarbeitung der Planung im Sommer öffentlich auslag, seien erneut Einwendungen von Bürgern und öffentlichen Stellen eingegangen, so Herda. „Es sind aber keine großen neuen Aspekte dazugekommen.“ Seine Antworten werde das Staatliche Bauamt „spätestens in der ersten Januar-Woche“ an die Regierung von Oberbayern abschicken.

Herda hofft darauf, dass im Lauf des Jahres 2019 ein Planfeststellungsbeschluss vorliegen wird – also die Baugenehmigung. Dann werde das Bauamt zunächst weitere zwei bis zweieinhalb Jahre an der Ausführungsplanung arbeiten. Dies werde auch durch mögliche Klagen nicht aufgeschoben. Der Bau selbst, so kalkuliert Herda, werde drei Jahre dauern.

Turbo-Kreisel Tölz

Und was wurde eigentlich aus dem „Turbo-Kreisel“, den sich der Tölzer Bürgermeister Josef Janker so dringend für den Moraltverteiler wünschte, dem das Staatliche Bauamt aber eher skeptisch gegenüberstand? Dieses Thema sei „nicht ad acta gelegt“, versichert Herda. Nach der Installation der neuen Ampeln wolle man nun aber zunächst beobachten, wie sich die Verkehrslage an hoch belasteten Tagen gestalte – also bei starkem Skifahrer-Andrang in Richtung Lenggries.