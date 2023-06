Nächtlicher Einsatz: Ellbacher Feuerwehrmann (25) verletzt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mit dem Rettungshubschrauber wurde der 25-Jährige in die Klinik gebracht. © IMAGO/Marius Bulling

Ein Ellbacher Feuerwehrmann wurde Dienstagnacht bei einem Einsatz verletzt. Sein Sicherheitshelm verhinderte noch Schlimmeres.

Bad Tölz/Ellbach - Es war eigentlich kein ungewöhnlicher Einsatz, zu dem die Ehrenamtlichen der Feuerwehr ausrücken mussten. Dienstagnacht gegen 3.15 Uhr erreichte die Polizeiinspektion in Bad Tölz die Meldung, dass auf der Staatsstraße 2368, nahe Ellbach, ein Baum über die Straße hängt. Nach Begutachtung durch die Polizei, erfolgte die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Ellbach. Diese rückte mit neun Mann an der Einsatzörtlichkeit an, um das Hindernis über der Fahrbahn zu beseitigen.

Baum fällt aus etwa fünf Metern nach unten und trifft dabei den Feuerwehrmann

Unter der Leitung des Gruppenführers erhielt ein 25-jähriger Feuerwehrmann nach Angaben der Polizei den Auftrag, den über die Staatsstraße hängenden Baum abzusägen. Aufgrund der extremen Spannung, unter der der Baum offensichtlich stand, schnellte dieser nach der Durchtrennung zunächst nach oben und fiel dann aus einer Höhe von circa fünf Metern wieder nach unten. Dabei traf er den Ellbacher an Kopf und Schulter. Der 25-Jährige ging darauf hin zu Boden.

Zertifizierter Sicherheitshelm verhindert schlimmere Kopfverletzungen

Der Ellbacher wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort schließlich mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau gebracht. Glücklicherweise trug der Verletzte im Einsatz „einen zertifizierten Sicherheitshelm, der schlimmere Kopfverletzungen verhindern konnte“, schreibt die Tölzer Polizeiinspektion in ihrem Pressebericht.

