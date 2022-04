Nahwärme steht hoch im Kurs: Stadtwerke verlegen Leitungen in Tölz

Die Stadtwerke bauen die Nahwärmeversorgung im Stadtgebiet aus: Um Leitungen zu verlegen, ist in der Jahnstraße der Boden aufgerissen. © Stadtwerke

Soweit es geht weg von Öl und Gas – das ist in Zeiten des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine und gestiegener Preise die Devise. Eine nachhaltige Alternative zum eigenen Heizkessel im Keller können lokale Nahwärmenetze sein. Deren Ausbau wird derzeit vorangetrieben.

Bad Tölz/Reichersbeuern – Die Stadtwerke Bad Tölz arbeiten daran, die Nahwärmeversorgung im Stadtgebiet auszubauen. Aktuell werden dazu Leitungen in der Jahnstraße verlegt. Doch das ist nur der erste Schritt hin zu einer umweltfreundlichen Wärmebelieferung. Bisher versorgen drei zentrale Heizungsanlagen die Abnehmer, bald soll ein neues Kraftwerk hinzukommen. Die neue Wärmeenergiezentrale entsteht auf einem Grundstück zwischen der Südumgehung und der Tölzer Feuerwache. Derzeit befinde man sich noch mitten in der Planungsphase, teilt Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber mit. Der Förderantrag wurde bereits bewilligt, jetzt geht es an die Feinausarbeitung des Konzepts. „Ich rechne damit, dass wir noch dieses Jahr einen Bauantrag stellen können und die Genehmigung Ende 2023 erhalten“, sagt Huber.

Die Wärmeerzeugung in der neuen Heizzentrale soll größtenteils aus regenerativen Energieträgern erfolgen. Unter anderem durch Wärmepumpen, welche überwiegend mit Strom aus einer Fotovoltaik-Anlage am Standort gespeist werden. Außerdem sind erdgasbetriebene Blockheizkraftwerke vorgesehen, die nicht nur Wärme, sondern notfalls auch Strom produzieren können.

Stadtwerke-Chef: Extremer Zulauf bei Nahwärme

Umgekehrt können Stromüberschüsse im Netz mittels eines speziellen Verfahrens in Wärme umgewandelt werden. Damit erreiche man eine „ganzheitliche Energiegewinnung von Strom und Wärme“, so Huber. Abgerundet wird die Anlage von zwei großen Hackschnitzelkesseln und zwei Gasspitzenlastkesseln. „Die Heizzentrale wird voraussichtlich ab 2025 in Betrieb gehen“, so Huber.

Mit dem Ausbau des Nahwärmenetzes im Tölzer Stadtgebiet wird laut dem Stadtwerke-Chef ein wichtiger Beitrag zur lokalen Energiewende geleistet. Denn ein Großteil der Wärme wird bislang durch Öl und Gas erzeugt. Langfristiges Ziel sei es deshalb, sich „von fossilen Energieträgern wegzubewegen“.

Aus diesem Grund – und auch wegen der aktuellen Preis-Entwicklungen bei Öl und Gas – erlebe Huber eine extreme Nachfrage nach Nahwärme. Privat wie gewerblich gebe es einen hohen Bedarf. Gerade Menschen mit alten Ölkesseln würden sich derzeit überlegen auf Nahwärme umzustellen, so Huber. Allerdings könne man wegen der noch fehlenden Leitungen nicht alle Interessenten bedienen. Die Stadtwerke planen aber, das Nahwärmenetz massiv auszubauen.

In Tölzer Jahnstraße werden Leitungen verlegt

Abnehmerpotenziale für das geplante Heizkraftwerk sehen die Stadtwerke von Griesfeld über die Karwendelsiedlung bis zur Osterleite. Aber auch die Betreiber der zwei geplanten Hotels im Badeteil haben bereits Interesse an der Nahwärme bekundet. Aus diesem Grund soll parallel zum Bau der Kombiheizzentrale das Leitungsnetz entlang der Bundesstraße B472 an der Isarbrücke erweitert werden. Noch dieses Jahr wird die Wengleinstraße und ein Teil der Ludwigstraße ebenso für die Nahwärme erschlossen. 2023 soll der Abschnitt von der Buchnerstraße bis zum Vichyplatz folgen.

In den kommenden Jahren soll außerdem die Erschließung des Griesfelds und des Moraltgeländes vorangetrieben werden. Allerdings sei laut Huber noch nicht klar, ob die Leitungen pünktlich zur Inbetriebnahme des neuen Kraftwerks fertiggestellt sind. Laut Ausbauplan der Stadtwerke kann mittelfristig der Bereich an der Hindenburgstraße und dem alten Bahnhofsplatz an die Nahwärmeversorgung angeschlossen werden.

Wer nun schnell auf Nahwärme umrüsten möchte, den muss Energiemanager Andreas Scharli von der „Energiewende Oberland“ allerdings enttäuschen. Denn: Von Jetzt auf Gleich ist eine Umstellung nicht möglich. In der Regel gibt es feste Ausbaupläne für das Leitungsnetz. „Wann der Anschluss möglich ist, hängt davon ab, wann der eigene Straßenzug erschlossen wird“, erklärt Scharli.

Er verzeichnet aufgrund der derzeitigen Preise für fossile Energieträger ebenfalls eine hohe Nachfrage nach Beratungsangeboten. „Viele merken erst krisenbedingt, in welchen Abhängigkeiten wir uns befinden“, meint Scharli. Zu Zeiten von billigem Öl und Gas hätten sich nur wenige über dieses Thema Gedanken gemacht. Außerdem schaffen hohe Fördermittel für Hausbesitzer einen Anreiz, vom Öl- oder Heizkessel auf regenerative Wärmenetze zu setzen. Denn bei einem Anschluss fällt die eigene Heizungsanlage und das Brennstofflager im Keller weg.

Auch seien die Preise für Nahwärme relativ stabil, so Scharli. Dies gelte jedoch für Erdgas nicht im selben Umfang wie beispielsweise für Hackschnitzel. Kommen Blockheizkraftwerke zum Einsatz, so sind auch hier die Kunden von den hohen Energiepreisen betroffen.

Der einzige Nachteil der Nahwärme neben der teilweisen Nutzung von Erdgas liegt laut Scharli beim Wärmetransport. Trotz der gedämmten Leitungen gehe ein Teil der Wärme an das Erdreich verloren. „Insgesamt ist ein Nahwärmenetz aber wesentlich effizienter“, betont der Energiemanager.

Reichersbeuern setzt auf Pelletsheizung

Auch Reichersbeuern hat bereits gute Erfahrungen mit Nahwärme gemacht. Dort versorgt seit ungefähr zwei Jahren eine Pelletsheizung den Ortskern der Gemeinde. „Begonnen haben wir mit einem kommunalem Netz, an das unter anderem das Rathaus, die Feuerwehr und die Grundschule angeschlossen sind“, berichtet Bürgermeister Ernst Dieckmann. Mittlerweile würden auch private Haushalte die lokale Wärmeerzeugung nutzen. „Bereits vor den aktuellen Preisentwicklungen ist das Thema Nahwärme auf große Resonanz in der Bevölkerung gestoßen“, sagt Dieckmann. In den vergangenen Wochen sei die Nachfrage noch einmal deutlich gestiegen. Derzeit sei man dabei, das Leitungsnetz „in alle Bereiche, in denen es sinnvoll ist“, auszudehnen. Außerdem solle die Wärmeversorgung noch heuer um ein 800 KW-Hackschnitzelkraftwerk erweitert werden. „Das ist unser Beitrag zu einer regionalen, nachhaltigen und CO2-neutralen Energieversorgung“, so der Reichersbeurer Rathauschef. (F. Selter)

