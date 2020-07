Nasenbeinbruch nach Angriff im Tölzer Rosengarten

Wer hat beobachtet, wie Unbekannte am Freitagabend in Bad Tölz zwei Sachenkamer zusammengeschlagen hat? Die Polizei sucht Zeugen.

Bad Tölz - Zwei junge Männer aus Sachsenkam sind am Freitagabend in Bad Tölz angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich der 18- und der 19-Jährige mit einigen Freunden im Rosengarten auf, als sie gegen 21.30 Uhr von einer zirka zehnköpfigen Gruppe angepöbelt wurden. Das meiste bekamen die beiden Sachsenkamer ab: Sie erlitten beide einen Nasenbeinbruch und diverse Prellungen. Beide mussten in der Asklepios-Stadtklinik behandelt werden. Die Angreifer flüchteten nach der Tat.

Die Polizei hat bislang vier Tatverdächtige ermittelt. Es handelt sich um 18- und 19-jährige Burschen aus Bad Tölz und Lenggries. Weitere Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter Tel. 0 80 41/76 10 60 entgegen. (sis)

