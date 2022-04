Neuanfang im Tölzer „Bräustüberl“: Neuer Wirt führte zuletzt die „Waldwirtschaft“

Von: Andreas Steppan

Freuen sich auf den Neustart im traditionsreichen „Tölzer Bräustüberl“: (v. li.) Küchenchef Tobias Neumann, Betriebsleiterin Verena Angermaier und Wirt Tom Kriegenherdt. Erfahrungen mit „P1“ und „8 Seasons“ Ab Mitte Mai wird im „Kult“ wieder getanzt © ARNDT PRÖHL

Es ist eine Punktlandung: Das Tölzer „Bräustüberl“ öffnet wieder - mit Maibaumaufstellen und einem neuen Wirt. Der bringt Erfahrungen aus namhaften Lokalen mit.

Bad Tölz – Gespannt haben viele Menschen in den vergangenen Monaten die Bauarbeiten am „Tölzer Bräustüberl“ verfolgt, Spaziergänger spähten neugierig durch die Fenster. Jetzt steht die Wiedereröffnung der seit zwei Jahren geschlossenen Traditionsgaststätte an der Wachterstraße bevor. Unter gleicher Leitung geht auch der benachbarte Club Kult wieder in Betrieb. Der neue Wirt beider Lokale bringt Erfahrung von zwei namhaften Adressen mit: aus der „Waldwirtschaft“ in Großhesselohe und dem Münchner Club „8 Seasons“.

Kurz vor der Neueröffnung werden noch die letzten Arbeiten erledigt

Ein reges Kommen und Gehen herrscht dieser Tage rund ums „Bräustüberl“: Ein Maler überstreicht noch die grüne Farbe einer Stuck-Umkränzung über dem Eingang – sie muss aus Denkmalschutzgründen wieder beige werden. Lieferanten bringen Kartons mit Geschirr, der Elektriker will jetzt erklären, wie die Belüftung funktioniert, und am Handy meldet sich eine Bewerberin, die als Spülerin anfangen möchte.

Im Mittelpunkt des Gewimmels stehen der neue Wirt Tom Kriegenherdt, die künftige Betriebsleiterin Verena Angermaier und Küchenchef Tobias Neumann – und wirken dabei nicht etwa gestresst, sondern voller Vorfreude.

Mühlfeldler Gmoa stellt am 1. Mai einen Maibaum am „Bräustüberl“ auf

Am Sonntag, 1. Mai, soll alles soweit sein, damit die Tölzer die Neuen vom „Bräustüberl“ kennenlernen können. An diesem Tag stellt die Mühlfeldler Gmoa, deren „Rathaus“ das Lokal ist, einen Maibaum auf. Danach werden auf dem Vorplatz Bierbänke aufgestellt, an einem Schankwagen gibt’s Getränke, dazu Grillhendl, Rollbraten und Burger. Der Innenraum ist an diesem Tag noch nicht in Betrieb, aber Interessierte können einen Blick in die frisch sanierte Gaststube werfen. „Im Lauf der kommenden Woche wollen wir Schritt für Schritt die Küche hochfahren, und bald wird es auch eine offizielle Eröffnung geben“, sagt Verena Angermaier. Sieben Tage die Woche soll das „Bräustüberl“ dann offen haben.

Seit Frühjahr 2020 war das Traditionslokal geschlossen

Die frühere Wirtin Heidi Königbauer hatte das „Bräustüberl“ 40 Jahre lang geführt, bis sie im Frühjahr 2020 vor allem aus gesundheitlichen Gründen aufhörte – gerade noch vor dem ersten Lockdown. Rund ein Jahr später wurde bekannt, dass die Investorengruppe „Invest 5“, bestehend aus den Lenggrieser Unternehmern Peter und Michael Gascha sowie Hans Besch und Sybille Steininger das denkmalgeschützte Haus gekauft hatte. Sie bauen dort seither um – über der Gaststätte entstehen auch drei Wohnungen sowie im Nebengebäude drei „Stadthäuser“. Michael Gascha, der mit seinem Bruder das Autohaus Isarring führt und das Festzelt bei der Lenggrieser Festwoche betreibt, freut sich, dass bei den Bauarbeiten am „Bräustüberl“ nun terminlich eine „Punktlandung“ gelungen sei.

Wirt Tom Kriegenherdt machte seine ersten Schritte im Münchner Nachtleben im „P1“

Mit Tom Kriegenherdt hat der Pächter, die Spaten-Löwenbräu-Gruppe, nun einen erfahrenen Gastronomen gewonnen. Der gebürtige Dresdner machte seine ersten Schritte im Münchner Nachtleben im Nobel-Club „P1“, eröffnete dann 2004 zusammen mit Franz Jüttner das „8 Seasons“ an der Maximilianstraße. 2014 machte er das „8 Seasons Lounge & Restaurant“ auf, und seit 2015 ist er Betriebsleiter der „Waldwirtschaft“ – ein Job, den er nun zugunsten des „Bräustüberls“ aufgibt. „Mein Wunsch war immer ein klassisches bayerisches Restaurant mit Stammgästen und im überschaubaren Rahmen“, sagt der 43-Jährige.

Küchenchef lernte seinen Beruf in einem Vier-Sterne-Hotel bei Dresden

Als Betriebsleiterin steht ihm in Tölz die gebürtige Erdingerin Verena Angermaier (34) zur Seite. Sie arbeitete einst im „8 Seasons“ als Barkeeperin und „an der Tür“, wie sie sagt, bevor sie zuletzt acht Jahre im Bereich E-Commerce bei Trachten Angermaier tätig war.

Aus der „Waldwirtschaft“ wiederum kennt Kriegenherdt Tobias Neumann, der jetzt sein Küchenchef wird. Der 29-Jährige stammt gebürtig aus Annaberg-Buchholz in Sachsen, erlernte seinen Beruf in einem Vier-Sterne-Hotel bei Dresden, war fünf Jahre Sous-Chef im „Alten Wirt“ in Forstenried und kochte zuletzt im „Centrum für Prävention“ in Bernried.

Geplant ist auch ein Räucherfass im Hof

Von dort bringt er auch einige Inspirationen und Kenntnisse für vegane und vegetarische Gerichte sowie die Verwendung von leichteren Zutaten mit. „Aber ein Schweinsbraten mit Sauce bleibt bei mir ganz klassisch“, verspricht er. Im „Bräustüberl“ werde der Schwerpunkt weiter auf traditioneller bayerischer Küche liegen. Geplant sei auch, im Hof ein Räucherfass aufzustellen, um dort „Fisch à la minute“ zuzubereiten.

Der Club Kult im benachbarten Advokatenhaus wird Mitte Mai wieder eröffnet

Gleichzeitig mit dem Tölzer „Bräustüberl“ erweckt das Team auch den Club Kult im angrenzenden Advokatenhaus zu neuem Leben, der nach dem Corona-Lockdown nicht wieder eröffnet hatte. Für den Neustart des Tanzlokals haben die Wirte das Wochenende 13. bis 15. Mai anvisiert, kündigt Verena Angermaier an. „Wir werden dann acht Wochen geöffnet haben, und den Sommer über renovieren wir, um alles etwas jünger und frischer zu machen.“

