Neubau in Bad Tölz: Nur Mietwohnungen erlaubt - doch nun sollen sie verkauft werden

Vor der Fertigstellung sind zwei Mehrfamilienhäuser an der Tölzer Schützenstraße. Ein Verkauf der 25 Wohnungen wie beworben (Foto) ist nach Auffassung der Stadträte Michael Lindmair und Johannes Gundermann nicht erlaubt. © cs

Genehmigt sind an der Tölzer Schützenstraße eigentlich nur Mietwohnungen. Doch nun stehen die 25 Einheiten in den beiden Neubauten zum Verkauf. Seltsam finden das einige Stadträte.

Bad Tölz – Jahrelang wurde mit harten Bandagen gestritten: nämlich um den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern mit 25 Einheiten an der Tölzer Schützenstraße auf dem früheren Alpamare-Areal. Das Landratsamt hatte die Fläche schließlich anders als die Stadt als Baulücke beurteilt und das gemeindliche Einvernehmen ersetzt. Es konnte gebaut werden.

Die Fläche neben der evangelischen Kirche war von der Jod AG an einen Bauträger verkauft worden. Das Projekt steht nun kurz vor der Fertigstellung und wird von einer Münchner Immobilienfirma vertrieben.

Überfraktionelle Anfrage von Grünen und Freien Wählern

Was Spaziergänger und aufmerksame Tölzer Bürger schon gewundert hat, das kommt in der kommenden Bauausschuss-Sitzung am Dienstag, 6. Dezember, um 17 Uhr im Rathaus zur Sprache. Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair (FWG) und Johannes Gundermann (Grüne) haben nämlich – auch das interessant – eine überfraktionelle Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt. Bemerkenswerterweise ist von der Anfrage und dem brisanten und für jeden Bürger spannenden Zusammenhang in der offiziellen Ausschussankündigung mit keinem Wort die Rede. Stattdessen wird auf der Tagesordnung lapidar und nichtssagend ein Bauantrag angekündigt und der „Vollzug der Satzung zur Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion“.

Auf einem Werbeplakat wird für Eigentumswohnungen geworben

Was eigentlich dahintersteckt ist der Anfrage der beiden Stadträte zu entnehmen. Großflächige Werbeplakate am Bauzaun entlang der Schützenstraße verkünden nämlich, dass hier 25 Eigentumswohnungen in Holz-Hybrid-Bauweise zu erwerben sind. Die Preisvorstellungen im Internet bewegen sich zwischen rund 500 000 und 1,12 Millionen Euro. Eigentlich sind an dieser Stelle aber nur Mietwohnungen erlaubt.

Auch in der Redaktion des Tölzer Kurier gingen diesbezüglich schon telefonische Anfragen aus Norddeutschland ein. Eine Nachfrage bei dem Münchner Unternehmen blieb ohne Antwort.

An dieser Stelle sind aber eigentlich nur Mietwohnungen möglich

Das Wohnprojekt heißt Zweiklang. Letzteren halten Lindmair und Gundermann allerdings für „schwer verstimmt“, wie sie nun in einem schriftlichen Antrag formuliert haben.

Ein wichtiger Punkt in der Ursprungsdiskussion des Bauantrags sei nämlich die Einhaltung des Ortsrechtes gewesen. Zur Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion gibt es in Tölz eine eigene Satzung. Demnach wurde „die Zustimmung zur Teilung nach Wohneigentum“ ausdrücklich nicht in Aussicht gestellt. Das heißt im Klartext, dass an der Stelle nur Mietwohnungen möglich sind.

Bauausschuss behandelt die Anfrage am 6. Dezember

Lindmair und Gundermann stellen deshalb in der Sitzung am kommenden Dienstag zwei Fragen: Hat die Stadt womöglich nachträglich eine Zustimmung zu einer Teilung des Wohneigentums gegeben?

Und: Kann eine notarielle Beurkundung der Teilungserklärung ohne diese Zustimmung der Stadt überhaupt rechtlich korrekt beurkundet werden? (cs)

