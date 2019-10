Neue Ampeln an der Osterleite: Fließt der Verkehr jetzt besser?

Warum eigentlich gibt es in letzter Zeit immer wieder so extremen Stau von der Osterleite bis zurück zum Tölzer Friedhof? Und könnte die neue Ampel das ändern?

Bad Tölz– Viel Geduld brauchten Autofahrer zuletzt wieder häufig. Vor allem an den Freitagen staute sich der Verkehr von der Osterleite-Kreuzung die komplette Jahnstraße entlang teilweise bis zum Tölzer Waldfriedhof zurück.

Der Verdacht, dies könne mit der neuen Ampelschaltung an der Bahnhofstraße/Osterleite zusammenhängen, lässt sich allerdings nicht erhärten. Wie Stefan Vogt vom Staatlichen Bauamt Weilheim auf Nachfrage mitteilt, war am Freitag die offizielle Abnahme. „Alle waren zufrieden“, sagt er. Die momentane schwierige Verkehrslage habe wohl eher mit Baustellen im Stadtgebiet zu tun – sprich also mit der gesperrten Nockhergasse.

Daher sei es derzeit auch schwer einzuschätzen, wie die Verbesserung durch die neue Ampelschaltung ausfalle. „Erst Ende des Jahres werden wir hier ein ungestörtes Bild haben und sehen können, an welchen Stellschräubchen wir vielleicht noch drehen müssen“, so Vogt. Ziel der neue Ampelschaltung, die seit Juli neu eingestellt ist, sei es gewesen, die Staus, die gerade im Berufsverkehr entstanden waren, zu reduzieren.

Am selben Tag fand auch die Abnahme der Ampel in Benediktbeuern statt. Wie berichtet hatte das Bauamt gleich mehrere Anlagen durch neuere Modelle ersetzt: die Ampeln an der Flinthöhe, am Moraltverteiler, an der Kreuzung Tölz-Süd, an der Osterleite und eben in Benediktbeuern. Diese Maßnahme ist laut Vogt nun abgeschlossen. „Aber wir werden das Verkehrsgeschehen natürlich weiter beobachten.“

