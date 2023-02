Neue CD des Tölzer Knabenchors erschienen: Aufnahme aus der Stadtpfarrkirche

Im August 2022 nahm der Tölzer Knabenchor in der Stadtpfarrkirche verschiedene Motetten der Bach-Familie auf. © Birgit Botzenhart

Die CD, die der Tölzer Knabenchor im August 2022 in der Stadtpfarrkirche aufgenommen hat, ist nun auf dem Markt. Es handelt sich um verschiedene Motetten der Familie Bach. Kaufen kann man die CD unter anderem im Tölzer Stadtmuseum.

Bad Tölz – Die Aufnahmen bieten einen repräsentativen Querschnitt durch das musikalische Schaffen der Bach-Familie auf dem Gebiet der Motette. Details dazu werden im Begleitheft erläutert, das Thomas Leininger verfasst hat. Zu hören sind die Motetten „Unser Leben ist ein Schatten“ und „Sei nun wieder zufrieden, meine Seele“ von Johann Bach, „Halt, was Du hast“ sowie „Nun hab ich überwunden“ von Johann Michael Bach, „Herr, nun lässest Du Deinen Diener“ von Johann Christoph Bach, „Unsere Trübsal“ von Johann Ludwig Bach sowie „Lobet den Herrn alle Heiden“ von Johann Sebastian Bach.

Michael Hofstetter fungiert seit Sommer nicht mehr als Künstlerischer Leiter des Knabenchores, sondern ist Erster Gastdirigent. Das hänge mit den zahlreichen Verpflichtungen Hofstetters zusammen, erklärt Geschäftsführerin Barbara Schmidt-Gaden diese Lösung. Bei den Aufnahmen in der Stadtpfarrkirche sprach Hofstetter davon, dass „man Musikgeschichte hörbar machen“ wolle. Der Chor füge den Werken zum Beispiel vokale Verzierungen wie Triller hinzu, die gar nicht in der Partitur gedruckt seien.

So sieht sie aus, die neue CD des Knabenchors. © KN

Die CD vermittelt den Eindruck eines unmittelbaren Konzerthörens. Im Begleitheft sieht man auch mehrere Fotos von den Aufnahmen in der Stadtpfarrkirche. Warum die Motetten in einem eher meditativen Tempo zu hören sind, erklärt Leininger in dem Begleitheft ausführlich.

Vor dem Gesang sind instrumentale Vorspiele zu hören. Als Instrumentalisten wirkten Sören Leupold (Theorbe), Axel Wolf (Laute), Michael Schönfelder (Violone), Thomas Leininger (Orgel und Cembalo) sowie Robert Schröter (Orgel) an der Aufnahme mit. (müh/bib)

Weitere Infos: Die CD ist ab sofort überall erhältlich, zum Beispiel im Tölzer Stadtmuseum (17,90 Euro) und beim Knabenchor per E-Mail an presse@toelzerknabenchor.de. Sie ist auch online über Spotify und Appletunes zu laden.