Neue Einfädelspur in Bad Tölz: Viertägige Vollsperrung

Baustellen

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Für die neue Einfädelspur auf der B472 bei Bad Tölz ist noch einmal eine viertägige Vollsperrung nötig. Eine andere Vollsperrung endete dafür am Montag.

Bad Tölz - Die Arbeiten an der neuen Einfädelspur auf die B 472 auf Höhe der Abzweigung Bad Tölz-West (ehemaliges „Treibhaus“) neigen sich dem Ende zu. Allerdings steht noch einmal eine viertägige Vollsperrung bevor. Das Staatliche Bauamt Weilheim führt im Zeitraum vom Mittwoch, 7., bis Samstag, 10. September, Asphaltierungsarbeiten auf der Staatsstraße 2064 auf Höhe des ehemaligen „Treibhauses“ durch. Die Benediktbeurer Straße wird dabei von der Einmündung in die B 472 bis zum „Zollhaus“ (Ortseingang Bad Tölz) voll gesperrt.

Anwohner an der Benediktbeurer Straße sorgen sich wegen zweiter Baustelle

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, über die Anschlussstelle Bad Tölz-Mitte auszuweichen und der innerörtlichen Umleitung zu folgen. Diese Ankündigung des Staatlichen Bauamts hatte bei einigen Anwohnern an der Benediktbeurer Straße für Besorgnis gesorgt. Schließlich wird am anderen Ende ihrer Straße - der Wengleinstraße - auch immer noch von den Stadtwerken gebaut. Auch dort gab es in den vergangenen Monaten kein Durchkommen.

Vollsperrung der Wengleinstraße ist aufgehoben

Jetzt gibt es aber Entwarnung für die Anwohner in dem Viertel. „Seitens der Stadtwerke wurde die Vollsperrung aufgehoben“, heißt es auf Presseanfrage. Seit Montag stehen nun Ampeln, die den Verkehr durch die Wenglein- beziehungsweise Wilhelm-Dusch-Straße, einspurig an der Baustelle vorbeileiten.

Neue Einfädelspur entschärft einen Unfallschwerpunkt

Durch die neue Einfädelspur in die B472 wird ein Unfallschwerpunkt entschärft. Künftig kann nicht mehr nach links auf die Bundesstraße abgebogen werden. Stattdessen fahren die Verkehrsteilnehmer unter der B 472 durch und dann auf der neuen Spur auf die Bundesstraße auf.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.