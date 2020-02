Noteinsätze vonTierärzten sind jetzt teurer

Seit Mitte Februar gilt eine Änderung in der Gebührenordnung für Tierärzte. Wenn man außerhalb der regulären Tierarzt-Sprechstunde ärztliche Hilfe braucht, wird es nun teurer.

Bad Tölz – Sie sind die liebsten und treuesten Begleiter des Menschen. Doch wenn es Hund, Katze und Co. nicht gut geht, muss oft ärztliche Hilfe her. Bei einem Notfall muss es schnell gehen, und nicht nur dann, wenn die Tierärzte gerade reguläre Sprechstunde haben. Nachts oder feiertags gibt es deswegen einen Notdienst. Wenn der anrückt, wird es jetzt aber teurer. Der Grund: eine Neuerung in der Gebührenordnung für Tierärzte. Im Interview erklärt die Tölzer Kleintierärztin Ulrike Vögele – stellvertretend für die Tierarztpraxen Dr. Andrea Wolf Lenggries, Thorsten Bönsch Greiling, Michael Binder Bad Tölz/Bichl und Dr. Trixi Hollwich Bad Tölz –, was es mit den Änderungen auf sich hat.

Tierärztin Ulrike Vögele im Kurier-Interview

Frau Vögele, wie viele Notfälle gibt es im Landkreis durchschnittlich pro Monat?

Etwa zehnmal pro Monat fahre ich in der Nacht, samstagnachmittags oder sonntags wegen eines Notfalls in die Praxis. Mein Notfalltelefon reißt mich aber öfter aus meiner Freizeit. Einige Tierhalter wenden sich auch gleich an eine der Tierkliniken.

Was ändert sich durch die neue Gebührenordnung für Tierhalter?

Der Tierhalter muss pro Einsatz eine pauschale Notdienstgebühr von 50 Euro bezahlen. Dazu kommen die Behandlungskosten. Diese müssen mindestens zum zweifachen Satz und können bis zum vierfachen Satz der Gebührenordnung berechnet werden. Generell sind Tierärzte mehrwertsteuerpflichtig, das heißt, es kommen nochmal 19 Prozent obendrauf.

Finden Sie die Änderungen gerechtfertigt?

Sie sind absolut notwendig, um auch in Zukunft einen Notdienst aufrechtzuerhalten. Wir werden zu jeder Tages- und Nachtzeit aus unserer Freizeit oder aus unserem Schlaf gerissen, lassen alles stehen und liegen, um uns zu kümmern. Kliniken müssen 24 Stunden erreichbar sein, Angestellte bekommen Gehaltszuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit, Rufbereitschaft muss bezahlt werden. Diese höheren Kosten müssen auch erwirtschaftet werden. Immer mehr Kliniken werden zu Spezialistenpraxen, weil sie das Personal für den 24-Stunden-Notdienst nicht mehr bereitstellen können.

