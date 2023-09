Neue Heimat für Tölzer Familien: Erste Mieter im Wohngebiet Hintersberg II eingezogen

Von: Andreas Steppan

Während die ersten Häuser im Wohngebiet „Hintersberg II“ fertig oder fast fertig sind, ist der Verkauf der städtischen Bauparzellen noch immer nicht abgeschlossen. © ARNDT Pröhl

In das neue Tölzer Wohngebiet „Hintersberg II“ zieht Leben ein: In das erste fertige Doppelhaus sind Mieter eingezogen. Gleichzeitig steht ein Teil der Bauparzellen zum Verkauf. 50 Interessenten sind abgesprungen.

Bad Tölz – Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang: Bad Tölz wächst. Am nördlichen Ortsrand, dort, wo Heiß- und Ludwig-Thoma-Straße enden, entsteht hinter dem Faistweg das neue Wohngebiet „Hintersberg II“. Es wird zum größten Teil aus Doppelhäusern, aber auch aus einigen Einzelhäusern, Drei- und Vierspännern bestehen. Ganz aktuell sind die ersten Bewohner eingezogen. Insgesamt gestaltet sich die Vergabe der Grundstücke allerdings deutlich langwieriger als angenommen.

Das Projekt „Hintersberg II“ – die Idee dazu wurde erstmals 2016 öffentlich – hat mehrere Alleinstellungsmerkmale. „Grundsätzlich setzen wir in Bad Tölz auf Nachverdichtung, normalerweise gibt es deswegen nur innerstädtische Bauvorhaben“, erklärt Bürgermeister Ingo Mehner. Dass wie im Fall „Hintersberg II“ Bauland im Außenbereich ausgewiesen werde, sei „ganz selten“. Der Stadt sei es hier darum gegangen, jungen Familien die Chance zu geben, Wohneigentum zu schaffen, und sie so in der Heimat zu halten.

Hintersberg II: 12 von 14 Parzellen hat die Stadt bisher verkauft

Wird Grünland in Bauland umgewandelt, gilt in Bad Tölz die 2016 erlassenen Satzung zur „Zukunftsorientierten Bodennutzung“ (Zobon). Bei „Hintersberg II“ kam sie das erste und bislang einzige Mal zur Anwendung. Das bedeutet: Die Stadt hat ihr Recht genutzt, dem Grundeigentümer, Zwickerbauer Martin Sappl, ein Drittel der Fläche zum bisherigen Wert abzukaufen – was sie bei 8000 der insgesamt 24 000 Quadratmeter zum Preis von 90 Euro pro Quadratmeter tat. Später beschloss der Stadtrat, noch einmal 3650 Quadratmeter für je 500 Euro zu erwerben. Ein Bebauungsplan wurde Ende 2020 aufgestellt. Das Ergebnis: Die Stadt Bad Tölz verfügt über 23 Baugrundstücke in der Größe zwischen 304 und 581 Quadratmeter (im Schnitt sind es 400 Quadratmeter) – was relativ klein ist. Platz finden darauf fünf Doppelhäuser, drei Dreispänner und ein Vierspänner. Darüber hinaus gibt es 15 private Flächen für sechs Doppelhäuser und drei Einzelhäuser.

Problem: Extremer Anstieg der Baukosten

Die Stadt beschloss, zunächst 14 Grundstücke zu verkaufen, und zwar nach ganz bestimmten Vergaberichtlinien: Familien mit Kindern sollten zum Zug kommen, mit klarem Bezug zu Bad Tölz, gerne vor Ort ehrenamtlich engagiert. Anfangs sah es ganz danach aus, als würden der Stadt die Grundstücke regelrecht aus den Händen gerissen. Wie Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach berichtet, meldeten sich in einem ersten Durchgang 533 Interessenten. 286 davon ließen sich Unterlagen zuschicken, 146 reichten letztlich eine Bewerbung ein.

Unter den Bewerbern wurde eine Rangliste nach einem Punktekatalog erstellt. Als Bürgermeister Mehner die 14 glücklichen Erstplatzierten Anfang 2022 ins Rathaus einlud, „da habe ich mich gefreut, wie viele Tölzer Familien zum Zug kommen – genau solche, wie wir sie uns vorgestellt hatten“, sagt er. Doch schon kurz darauf sah die Welt plötzlich ganz anders aus. Der russische Angriff auf die Ukraine hatte begonnen, die Baukosten schnellten nach oben, die Zinsen stiegen rapide an. „Von Baufirmen hat man gar keine fixen Angebote mehr bekommen, sondern nur welche mit Preisgleitklausel“, schildert Mehner.

„Diese Zielgruppe hat nicht zwei Millionen Euro auf dem Konto.“

Die Verhältnisse standen auf dem Kopf. Bis dahin war für Bauwillige in der Region das Hauptproblem die mangelnde Verfügbarkeit und der hohe Preis von Grundstücken gewesen. Das hatte die Stadt mit ihrem Angebot zu einem moderaten Preis von 850 Euro pro Quadratmeter etwas zu kompensieren versucht. Nun aber lag die Hauptschwierigkeit plötzlich in den enormen und kaum zu kalkulierenden Baukosten und den hohen Kreditzinsen.

Die Bauwilligen – „diese Zielgruppe hat nicht zwei Millionen Euro auf dem Konto“, so Mehner – sprangen reihenweise ab. Die Stadt bot die Grundstücke von „Hintersberg II“ nach und nach den nächsten Bewerbern auf der Liste an. Nach aktuellem Stand sind nach Angaben von Julia Paech, Leiterin des städtischen Liegenschaftsamts, 12 der 14 Baugrundstücke verkauft. Bei einem steht die notarielle Beurkundung des Kaufs kurz bevor. Und eine Parzelle ist nach wie vor zu haben. In der Abarbeitung der Rangliste der Kaufinteressenten „sind wir bei einer Platzziffer über 60 angekommen“, sagt Paech. Kontaktiere die Stadt diese Bewerber, seien diese meist überrascht – und bräuchten dann etwas Zeit für die Entscheidung und zum Beispiel die Abklärung der möglichen Finanzierung, berichtet Mehner.

Zwickerbauer baut selbst zwei Doppelhäuser

Der Verkauf der städtischen Parzellen zieht sich zeitlich also hin. Erst wenn die ersten 14 Grundstücke den Eigentümer gewechselt haben, will die Stadt den nächsten Schritt tun. Die restlichen neun städtischen Grundstücke sollen nach dem Willen des Stadtrats nach Erbbaurecht vergeben werden. Das heißt: Sie bleiben im Eigentum der Stadt. Die künftigen Bauherren müssen nicht das Geld für den Grundstückskauf aufbringen, sondern bezahlen stattdessen eine Erbpacht an die Stadt. Dieses Verfahren soll aber erst nach dem vollständigen Verkauf der ersten 14 Grundstücke starten.

Und was tut sich auf dem Teil des Areals, das in Privatbesitz geblieben ist? Auch er warte im Großen und Ganzen erst einmal ab, bis die Grundstücksvergabe der Stadt abgeschlossen sei, sagt Martin Sappl. Er wolle vermeiden, dass man sich hier gegenseitig in die Quere komme. Verkauft habe er bislang nur eine Fläche, auf der nun der Bau eines Doppelhauses kurz vor dem Abschluss stehe. Hier wollen laut Sappl zwei Brüder mit ihren Familien einziehen.

„Selber habe ich mit dem Bau von zwei Doppelhäusern begonnen“, erklärt der Zwickerbauer weiter. Eines davon sei fertig und seit 1. August beziehungsweise 1. September vermietet. Das andere befinde sich im Rohbau und werde voraussichtlich kommendes Jahr vermietet. Auch auf den städtischen Parzellen des Baugebiets kann man aktuell beobachten, wie die ersten Gebäude – meist Doppelhäuser – entstehen. Demnächst wird in „Hintersberg II“ also noch mehr Leben einkehren.

