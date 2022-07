Neue Kampagne „Äktschn Oberland“: Reaktivierung der Jugendarbeit nach langer Durststrecke

Freuen sich auf eine Neubelebung der Jugendarbeit im Landkreis: (v. li.) Sabine Grasberger, Sandra Kresta und Verena Peck. 44 000 Euro an Fördermitteln gibt es zu verteilen Großes Fest zum Abschluss in Geretsried

Freistaat stellt Fördergelder dazu bereit

Es gibt eine neue Kampagne zur Reaktivierung der Jugendarbeit im Landkreis. Vereine, Verbände und Träger können sich mit diversen Aktionen oder Ausflügen vorstellen. Fördergelder dafür stehen bereit.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nach den zurückliegenden zweieinhalb Jahren, die größtenteils von Coronaeinschränkungen und Lockdown geprägt waren, soll der nun wieder angelaufenen Jugendarbeit neuer Schwung verpasst werden. Der Bayerische Jugendring (BJR) hat daher seitens des bayerischen Familienministeriums den Auftrag bekommen, eine Kampagne zu entwickeln, die Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Vereine bringt und ihnen Begegnungen mit anderen ermöglicht.

Der Kreisjugendring Bad Tölz-Wolfratshausen hat für diese Aktivierungskampagne insgesamt 44 000 Euro staatliche Förderung zur Verfügung gestellt bekommen. Bei einem Pressegespräch im Garten neben dem Landratsamt erklärten Sabine Grasberger, die Vorsitzende des Kreisjugendrings, sowie die KJR-Geschäftsführerin, Sandra Kresta und Kreisjugendpflegerin Verena Peck ihre neue Kampagne und für was die Gelder eingesetzt werden können.

Die Aktivierungskampagne namens „Äktschn Oberland“ soll Jugendlichen Begegnung mit anderen und das Entdecken von neuen Aktivitäten ermöglichen. Bis 15. Oktober wird es dafür eigens eingerichtete „Äktschn Oberland-Wochen“ geben. Im Rahmen dieser zwölf Wochen können Vereine, Verbände oder Träger durch vielseitige und kreative Aktionen die Jugendlichen im Landkreis ansprechen und über ihre Angebote informieren. Pro Verein und Aktion kann ein Antrag von bis zu 1000 Euro Förderung gestellt werden. „Beispielsweise planen die Pfadfinder ein Essen am Lagerfeuer als Informationsabend“, berichtet Grasberger auf Nachfrage beim Pressegespräch am Dienstagnachmittag. „Hierfür brauchen sie eine Feuerschale und einen Spätzlehobel und haben bereits einen Antrag eingereicht, den wir gerne genehmigt haben.“

Vereine, Verbände und Gruppierungen können, „solange das Geld reicht“, Ähnliches tun. „Es kann alles sein, was die Jugendarbeit von hier sichtbar macht“, sagte Peck. Alle geförderten Veranstaltungen werden im KJR-Kalender veröffentlicht, erklärte die Geschäftsführerin Kresta dazu.

Darüber hinaus findet als Finale der „Äktschn-Oberland“-Wochen am 15. Oktober ein Festival von 15 bis 22 Uhr am Karl-Lederer-Platz in Geretsried statt. Hier gelte das Motto: „Möglichst vielfältig, möglichst bunt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf dem Festival können sich Vereine und Verbände dann noch mal präsentieren und kleine Kennenlernaktionen, Spiele oder Wettbewerbe anbieten. Überdies wird es auch eine Bühne geben. „Wer der Hauptakt sein wird, steht noch nicht fest“, sagte Peck.

Ziel der Aktivierungskampagne sei es, die Jugendarbeit nach der langen Durststrecke zu reaktivieren, eine Möglichkeit zu bieten, neue Leute kennenzulernen und Neues auszuprobieren. „Das ist auch für die Jugendlichen leichter, wenn es einen Ausflug oder ein Schnuppertraining für mehrere als Aktion gibt, als alleine einen Termin für ein Probetraining oder etwas Ähnliches auszumachen“, sagte Kresta, „Da hat man eine andere Hemmschwelle, als wenn viele neue Leute dabei sind.“

Jede (Unter-)Gruppierung eines Vereins, Verbands oder Trägers kann mit bis zu 1000 Euro für eine oder mehrere Aktionen von „Äktschn Oberland“ unterstützt werden. Das Angebot gilt für die Aktionswochen sowie für das Abschluss-Festival am 15. Oktober. Das Antragsformular gibt es auf der Homepage des KJR. Infos: www.kjr-toel.de/aktivierungskampagne

