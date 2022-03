Neue Messgeräte, neue Mitglieder: Blitzer-Zweckverband zieht Jahresbilanz

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Die Verkehrsüberwachung ist eine große Säule des Dienstleistungsangebots des KDZ. © tp/Archiv

Der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland blickt bei seiner jüngsten Versammlung auf das Jahr 2021 zurück und heißt weitere Kommunen willkommen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland (KDZ) hat bei seiner jüngsten Sitzung im Tölzer Kurhaus den vorläufigen Jahresabschluss für das Jahr 2021 vorgelegt. Der Überschuss beträgt gut 2,3 Millionen Euro, wie Stephan Prechtl, der Kaufmännische Leiter des Verbands, zu Beginn offen legte. Von diesem gehen knapp 1,7 Millionen Euro an die Mitgliedsgemeinden zurück, unterstreicht der Verbandsvorsitzende und Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner. Der Rest werde für Investitionen zurückgehalten (wir berichteten).

Überschuss: 2,3 Millionen Euro

Investiert wurde auch mit Blick auf das zurückliegende Jahr einiges. Nach KDZ-Angaben wurden von den im Investitionsplan 2021 vorgesehenen 2,2 Millionen Euro etwa 1,8 Millionen Euro umgesetzt. Der Löwenanteil floss in neue Messtechnik für die Verkehrsüberwachung. Drei teilstationäre Geschwindigkeitsmessanlagen und eine mobile Anlage zählen zu den Anschaffungen. Ein hoher Posten bei den Ausgaben sei laut Prechtl „alles, was mit Fahrzeugen zu tun hat“, gewesen. „Hier haben die Preise enorm angezogen“, sagt der Kaufmännische Leiter. Alle Fahrzeuge wurden von Diesel auf Benziner umgestellt. Dazu habe man mehr Geld für die EDV-Nutzungsgebühren ausgeben müssen. Die Liquidität des Verbandes sei 2021 „zufriedenstellend“ gewesen. Man habe laut Jahresbericht zu keinem Zeitpunkt Fremdkapital aufnehmen müssen.

4,9 Millionen Euro Einnahmen bei Verkehrsüberwachung

Eine große Säule des Dienstleistungsangebots des KDZ ist die Verkehrsüberwachung in den Kommunen. Durch Verwarnungs- und Bußgelder nahm der Verband im vergangenen Jahr etwa 4,9 Millionen Euro durch Geschwindigkeits- und Parkverstöße ein. „Damit verzeichnen wir in diesem Bereich einen Rückgang von über sechs Prozent“, berichtete Prechtl.

Neben der Vorstellung der Finanzen stimmten die anwesenden Mitglieder auch über Anträge neuer Mitgliedschaften ab. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wurde die Gemeinde Gaißach als neues Mitglied auch für den ruhenden Verkehr aufgenommen. Den Antrag dazu musste der Gemeinderat im Vorfeld absegnen. Der KDZ ist nun also auch für die Überwachung der Parkordnung in Gaißach zuständig. Einstimmig winkten die Kommunenvertreter den Antrag der Gemeinde durch. Darüber freute sich Mehner. „Wir bleiben so unserer Linie treu, das Gebiet nicht zu erweitern, aber zu verdichten“, sagte er.

Gaißach und Bad Tölz erweitern Mitgliedschaft

Ebenso erweitere Bad Tölz die Inanspruchnahme der Dienstleistungen beim ruhenden Verkehr auf die sogenannten sonstigen Aufgaben. Sprich, künftig ist der KDZ in der Kurstadt auch für die Überwachung von Randbereichen des ruhenden Verkehrs zuständig. Ein Beispiel dafür ist das Anhalten von Fahrradfahrern in Fußgängerbereichen wie etwa in der Marktstraße. Ohne Gegenstimme wurde der Antrag durchgewunken. Gleiches gilt für den Antrag der Stadt Bad Tölz auf die Nutzung der zentralen Beschaffungsstelle – einer Abteilung des Zweckverbands, die Gemeinden und Städten bei den teils komplizierten Verfahren von Ausschreibungen und Vergaben unter die Arme greift.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.