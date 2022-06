Neue Regeln für Corona-Schnelltests: Verunsicherung und Verärgerung

Von: Andreas Steppan

Teilen

Unsichere Zukunft: Die Betreiber von Corona-Teststationen im Landkreis haben noch keine definitive Auskunft darüber, welche Regeln ab Freitag gelten und wie sie im Einzelnen vorgehen sollen. SYMBO Wie lässt sich der Grund für die Testung prüfen? © dpa

Ab Freitag sollen geänderte Vorgaben für Corona-Schnelltests gelten. Sie sind aber noch nicht veröffentlicht. Bei Teststationen in Bad Tölz-Wolfratshausen ist daher teils unklar, wie es weitergeht.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wer bekommt ab sofort noch einen kostenlosen Corona-Schnelltest, wer zum ermäßigten Preis von 3 Euro, und wer muss den vollen Preis bezahlen? Diese Frage sollte eigentlich geklärt sein, denn die bisher geltende Testverordnung, nach der jeder einen kostenlosen Bürgertest bekam, läuft an diesem Donnerstag aus. Wie und ob es nun weitergeht, darüber herrscht selbst bei den Betreibern von Teststationen noch einiges an Unklarheit.

Mittwochvormittag: Noch keine Regeln veröffentlicht, die ab Freitag gelten

Eine offizielle Auskunft über die ab Freitag, 1. Juli, geltenden Regeln zu Corona-Schnelltests zu bekommen, war bislang nicht möglich. Mit Stand Mittwochvormittag seien weder die neue Testverordnung noch Vollzugshinweise dazu veröffentlicht worden, erklärte Landratsamts-Sprecherin Marlis Peischer auf Anfrage des Tölzer Kurier.

Dementsprechend schwer tut sich mancher Inhaber einer Teststation, Auskunft über sein weiteres Vorgehen zu geben. Betreiberin Alexandra Dietrich konnte am Mittwoch noch nicht sagen, ob und wie der Betrieb ihrer Excura-Teststation an der Böhmerwaldstraße in Geretsried ab Freitag weiterläuft. Außer von der Testverordnung hänge dies auch noch von „laufenden Verhandlungen“ ab.

Apotheker aus Bad Tölz übt harsche Kritik an Gesundheitsministerium

Panagiotis Zormpas, Betreiber der Teststation am Neuen Platz in Geretsried, sagt: „Wir bleiben in Betrieb.“ Doch zu den künftigen Vorgaben wusste Zormpas am Mittwoch noch nichts. „Wir warten auf eine Rückmeldung vom Gesundheitsamt.“ Der Betreiber zeigte sich aber gelassen: „Wir müssen und werden uns den neuen Regeln anpassen. Das wird schon.“

Stärker in Wallung gerät Apotheker Andreas Heinrich, der in Bad Tölz eine Teststation im „Vitalzentrum“ betreibt. Als „nicht durchdacht“ und „völlig realitätsfremd“ bezeichnet er die neuen Schnelltest-Regelungen aus dem Bundesgesundheitsministerium – angefangen damit, dass er sich die Bestimmungen selbst aus den Medien zusammenreimen musste. Schließlich sicherte er sich noch einmal beim Bayerischen Apotheker-Verband ab, wo man ihn zumindest über den jüngsten Referentenentwurf informierte, an dem sich wohl nichts mehr ändere.

Kostenlos bleibt der Corona-Schnelltest demnach für:

Kinder unter 5;

in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft;

Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können;

Teilnehmer an Studien zu Corona-Impfstoffen;

Infizierte, die sich freitesten wollen;

Personen, die sich entweder selbst zur Behandlung in eine Klinik begeben oder Angehörige im Krankenhaus oder Pflegeheim besuchen;

Einen Eigenanteil von 3 Euro muss zahlen, wer:

am gleichen Tag eine Veranstaltung in Innenräumen besuchen will;

eine Person über 60 oder einen chronisch Erkrankten besuchen will;

einen roten Warnhinweis der Corona-Warn-App bekommen hat;

oder als Kontaktperson mit einer infizierten Person im selben Haushalt lebt.

Alle anderen müssen den Schnelltest komplett selbst bezahlen. Den Preis legt der Apotheker fest. In der „Alten Apotheke“ in Lenggries etwa will Inhaberin Eva Löhle 10 Euro verlangen.

Apotheker fragt sich: Wie soll man Begründungen Tests überprüfen?

Ihrem Kollegen Heinrich bereitet vor allem Kopfzerbrechen, dass er für die Begründungen seiner Kunden Nachweise verlangen muss. Die Menschen, die sich vor einem Besuch im Krankenhaus oder Pflegeheim testen lassen – „aktuell machen sie den Löwen-Anteil aus“, sagt Heinrich –, müssten nach seinem Kenntnisstand eine Bestätigung aus der Einrichtung mitbringen, etwas wie einen „Besuchsschein“. „Aber ich bin sicher, dass die Heime und Kliniken davon noch gar nichts wissen und diesen Arbeitsaufwand auch scheuen werden“, sagt er.

Wer einen älteren Menschen daheim besuchen will, müsse darüber eine eidesstattliche Erklärung abgeben. Und für besonders schwierig hält es Heinrich zu beweisen, dass man mit einem Infizierten in einem Haushalt wohnt. Neben der Isolationsanordnung des Kranken müsse man dazu ja eigentlich den Mietvertrag vorlegen, überlegt Heinrich. „Da ist Ärger programmiert“, sagt er. Vorerst will er im Vitalzentrum zwar weiterhin täglich von 9 bis 11 Uhr testen. „Aber wenn wir feststellen, dass es nicht handhabbar ist oder wir angegangen werden, müssen wir die Reißleine ziehen.“

Fragebogen zum Ankreuzen bei Schnelltests

Etwas anderes hat sich Eva Löhle überlegt, die ab 1. Juli nicht mehr in der Tourist-Information, sondern nur noch in ihrer „Alten Apotheke“ testet (täglich von 9 bis 10 und 17 bis 18 Uhr, Samstag nur Vormittag, Sonntag nicht). „Ich habe einen Fragebogen erstellt, auf dem man den Grund für den Test ankreuzt und mit seiner Unterschrift bestätigt.“ Das zu kontrollieren, sei schwierig, räumt sie ein. „Wenn einer ins Konzert will, kann ich mir die Eintrittskarte zeigen lassen“, sagt sie. Ansonsten setzt sie auf die soziale Kontrolle im ländlichen Raum. „Bei uns weiß man im Allgemeinen, wer einen Angehörigen im Pflegeheim hat.“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.