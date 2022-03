Neue Vortragsreihe des Historischen Vereins: Bauhaus in Bad Tölz und Zauberhaftes

Bauhaus in Bad Tölz? Dieser Frage wird die Architekturhistorikerin Kaija Voss nachgehen. Als die Kreis-Klimastelle 1938 in der Badstraße in Betrieb ging, war das Gebäude in der Bevölkerung sehr umstritten. Heute ist dort eine Arztpraxis © Repro: cs-press

Die mageren Corona-Zeiten sind vorbei: Am 23. März startet die neue historische Vortragsreihe im Tölzer Stadtmuseum.

Bad Tölz – „Wer am Weg baut, hat viele Meister“, zitierte der Tölzer Kurier 1938 angesichts des eben eröffneten Neubaus der Kreis-Klimastelle im Badeteil. „Wohl selten sind so viele Vorschläge und Gegenvorschläge gemacht worden“, umschreibt die damals längst staatlich kontrollierte Zeitung vorsichtig ihre Kritik an dem öffentlichen Bau.

Hat die architektonische Moderne in der Kurstadt Fuß gefasst?

Acht Jahrzehnte später wird sich die Geretsrieder Architekturhistorikerin Kaija Voss mit der spannenden Frage befassen, inwieweit die architektonische Moderne in einer bayerischen Kleinstadt Fuß fassen konnte, die von Gabriel von Seidl auf Linie in Sachen Baustil gebracht worden ist.

Der Historische Verein für das Bayerische Oberland, Stadtmuseum und -archiv haben nach den dürren Pandemie-Jahren für 2022 wieder eine Liste bemerkenswerter Themenvorträge im Angebot. Kaija Voss macht am Mittwoch, 23. März, um 19.30 Uhr im historischen Sitzungssaal des Stadtmuseums den Auftakt.

Postamt an der Hindenburgstraße war äußerst umstritten

Bauhaus, architektonische Moderne in Tölz? Die Antwort auf diese Frage dürfte viele überraschen. Nicht nur das Wetteramt im Badeteil mit seinem markanten Turm, der in jedem Bauhaus-Ensemble stehen könnte, ist ein Beispiel. Zu nennen ist auch das Postamt in der Hindenburgstraße. Die Tölzer würden es heute als „ganz normal“ bezeichnen. Zur Entstehungszeit (1929) indes war das Gebäude etwa wegen des fehlenden Dachüberstands und seines zu klaren Baustils äußerst umstritten. „Keine heimische Bauweise“, schimpfte der Tölzer Kämmerer und Stadtchronist Franz Xaver Rottenfußer über dieses Beispiel der bayerischen Postbauschule.

Der Klassiker der Tölzer Moderne: die Wandelhalle

Kaija Voss wird natürlich auch auf die Klassiker der Tölzer Moderne, die Wandelhalle, zu sprechen kommen sowie das Bauwerk, das bei seiner Entstehung (1968/69) heftige Proteste der Denkmalschützer auslöste: den modernen Ersatzbau für den Khannturm. Den hatte nicht mal eine Autorität wie Gabriel von Seidl vor dem Abriss retten können. Seidl hatte ihn einst in weiser Voraussicht miterworben, um den Bau dauerhaft zu schützen. Die Stadtspitze setzte Ende der 1960er-Jahre dennoch einen Neubau zugunsten eines besser fließenden Verkehrs durch.

Der Künstler, Zauberer, Romanautor und Karikaturist Walter Sperling

Zweites spannendes Thema der Historiker-Saison ist ein kleiner Sperling. Mit diesem Vogelsymbol zeichnete der Künstler, Zauberer, Romanautor und Karikaturist Walter Sperling seine Illustrationen und Cartoons. Sperling lebte und arbeitete über 25 Jahre in Bad Tölz und war ab den 1920er-Jahren unter dem Künstlernamen „Tagrey“ eine große Nummer im Unterhaltungsgeschäft. Sperling (1897 – 1975), der auch am Tölzer Waldfriedhof bestattet ist, hat über 100 Bücher über Rätsel- und Denksportaufgaben sowie die Zauberei geschrieben.

Am 27. April wird es im Historischen Sitzungssaal zauberhaft

Als Zehnjähriger wurde Thomas Vité aus Ravensburg durch ein Sperling-Buch mit der Zauberer-Virus infiziert. Das inzwischen preisgekrönte Mitglied des Magischen Zirkels Deutschland hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Andenken an Walter Sperling hoch zu halten.

Zum 125. Geburtstag von Sperling am Mittwoch, 27. April, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Stadtmuseums wird der „Verblüffungsartist“ Thomas Vité seinem großen Vorbild einen eigenen Vortragsabend widmen. Im Dessert, wie es in der Ankündigung heißt, wird Thomas Vité einen Ausschnitt aus seinem Abendprogramm „SimSalaSolo“ zeigen. (cs)

Weitere Vorträge:

25. Mai: „Grenzenlos und in Farbe – Spiel ohne Grenzen in Bad Tölz 1972“, mit Film, Stadtarchivar Sebastian Lindmeyr;



29. Juni: „Tölz und der Donauhandel“, Andrea Barbara Serles, Uni Wien;



20. Juli: „Eine Stadt im Wandel. München und die Olympischen Spiele“, Dr. Andreas Heusler, Stadtarchiv München.



21. September: „Poet am Reißbrett: Der Architekt Emanuel von Seidl und seine Bauten in Murnau und Bad Tölz“, Katharina Drexler.



5. Oktober: „Thomas Manns Weg zur Demokratie – Zum 100. Jahrestag der Rede ,Von deutscher Republik“, Prof. Dieter Borchmeyer.



23. November: „Handwerker der Isar – Der bayerische Hofbaumeister Hans Reiffenstuel“, Martin Kessler.



Alle Vorträge beginnen um 19.30 Uhr im Stadmuseum (Sitzungssaal).

