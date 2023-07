Neue Wege für Post(bank)-Kunden

Von: Andreas Steppan

Teilen

Neue Anlaufstelle an der Sachsenkamer Straße: Davide De Nicolo hat hier zusammen mit Daniela Esposito den Kiosk „Daniela Lotto“ mit Postfiliale eröffnet. © arp

Die Schließung der Hauptpost an der Hindenburgstraße hat in Tölz viel Staub aufgewirbelt und die Kunden vor den Kopf gestoßen. Unsere Zeitung zeigt, welche Alternativen es für diverse Erledigungen gibt.

Bad Tölz – Die Post-Landschaft in Bad Tölz hat sich in den vergangenen Wochen völlig neu sortiert. Auf großen Protest vonseiten des Stadtrats und vieler Bürger stieß die Schließung der Postbank und Haupt-Postfiliale an der Hindenburgstraße zum 28. Juni. Stattdessen eröffneten zuletzt zwei neue Post-Filialen in der Stadt. Die nächste Geschäftsstelle der Postbank ist hingegen weiter weg. Hier kommt den Kunden aber immerhin zugute, dass die Deutsche Bank und die dazugehörige Postbank gerade ihre Computersysteme vereinheitlicht haben. Ein Überblick.

Daniela Lotto

Reges Kommen und Gehen herrscht in der neuen Tölzer Postfiliale an der Sachsenkamer Straße 6. Hier hat am 14. Juni in den ehemaligen Räumen von „Surf & Snowboard Klaus“ das Geschäft „Daniela Lotto“ eröffnet, geführt von Daniela Esposito und Davide De Nicolo. Als „festen Kiosk“ bezeichnet Daniela Esposito das Ladenkonzept. Neben Postdienstleistungen bietet das Team hier Grußkarten, Schreibwaren und Zigaretten an. „Wir sind noch am Wachsen“, sagt die Inhaberin. Und in der Tat bietet die Ladenfläche noch Platz für eine Erweiterung des Sortiments.

Die Betreiber sind keine Neulinge im Geschäft. In Dürnbach, dem größten Gemeindeteil von Gmund am Tegernsee, führen sie bereits eine Postfiliale mit dem gleichen Konzept, „nur ein bisschen kleiner“, sagt Daniela Esposito. „Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht.“ In der neuen Filiale an der Sachsenkamer Straße wurden auch die Postfächer aus der Hindenburgstraße übernommen. „Auf jeden Fall“ habe die Kundenfrequenz seit Schließung der Hauptpost zugenommen, sagt Esposito.

Eine Kundin, die gerade ein Einschreiben aufgibt, zeigt sich zufrieden. „Ich arbeite auf der Flinthöhe und bin eigentlich ganz froh, dass ich für Erledigungen auf der Post nicht mehr in die Innenstadt fahren muss“, sagt sie. „Die Parkgebühren dort sind ganz schön hoch.“

Etwas grimmiger schaut ein Mann drein, der ebenfalls am Schalter ansteht. Kurz zuvor fand er sich in der Hindenburgstraße vor verschlossenen Post-Türen. Umständlich findet er es, „hier raus zu fahren“, und die Parkplatz-Situation empfindet er auch als unbefriedigend. „Ich verstehe nicht, warum sie die Hauptpost geschlossen haben“, sagt er. „Dort war viel los, ich bin immer Schlange gestanden.“

Crazy Company

Eine etwas ungewöhnliche Kombination findet sich in der zweiten neuen Postfiliale in Bad Tölz. Im Laden „Crazy Company“ an der Königsdorfer Straße 22f ist das Hauptgeschäft der Inhaber Yasemin Kistiloglu-Ehliz und Tolga Kistiloglu eigentlich Werbetechnik. Sie besticken oder bedrucken zum Beispiel T-Shirts, Tassen oder Käppis, arbeiten dazu mit vielen Vereinen zusammen, bearbeiten zum Beispiel die Trikots der U18-Eishockey-Nationalmannschaft, wie Tolga Kistiloglu stolz erwähnt.

„Crazy Company“ heißt das Werbetechnik-Geschäft von Yasemin Kistiloglu-Ehliz und Tolga Kistiloglu, das seit Kurzem eine Postfiliale fürs Badeteil beherbergt. © Archiv

Die Postfiliale haben die Betreiber im Zuge ihres Umzugs aus Gaißach nach Bad Tölz mit in ihre Räumlichkeiten aufgenommen. Über mangelnde Frequenz der Postkunden können sie sich nicht beklagen. „Das ist manchmal etwas anstrengend, aber das ist ja gut so“, sagt Kistiloglu. Direkt vor dem Laden stehen vier Parkplätze zur Verfügung.

Post am Kaufland

Ungewohnt ist die Post-Situation auch am „Kaufland“. Bei dem Einkaufszentrum an der Lenggrieser Straße steht derzeit wegen des großen Umbaus kein Stein auf dem anderen. Die zuvor im „Kaufland“ angesiedelte Post mitsamt Kiosk ist trotzdem weiter in Betrieb, und zwar in einem Container auf einem Schotterplatz um die Ecke, an der Karwendelstraße. Seit 11. April haben die Chefin Kathrin Seidl und ihre Stellvertreterin Nadja Balzer hier Quartier bezogen. „Am Anfang fehlte uns etwas die Laufkundschaft aus dem ,Kaufland‘, aber dann hat sich herumgesprochen, wo wir sind“, berichtet Balzer. Seit die Tölzer Hauptpost geschlossen hat, kommen noch einmal etwas mehr Kunden. Doch die beiden Frauen sind den Ansturm schon gewohnt. Schließlich zeichnete sich die Post an der Hindenburgstraße schon zuvor oft durch spontane Schließtage wegen Personalmangels aus, und die Post-Kunden wichen in Scharen Richtung „Kaufland“ aus.

DHL-Shops

So mancher Kunde, der in der Innenstadt eine Post sucht, steuert nun das Souvenirgeschäft „Glücksmomente“ am Kapellengasteig an. Der Laden beherbergt einen DHL-Paketshop. Hier kann man Pakete aufgeben und bekommt auch Briefmarken sowie Einschreibemarken, wie Inhaberin Natascha Ferrara erklärt. Eine Kundin, die am Tresen gerade nach Packpapier fragt, muss sie aber auf andere Geschäfte verweisen. DHL stelle ihr ein solches Sortiment nicht zur Verfügung, sagt Ferrara. Einen weiteren DHL-Paketshop gibt es in Bad Tölz im Rewe-Markt an der Albert-Schäffenacker-Straße.

Deutsche Bank

Am härtesten trifft die Filialschließung an der Hindenburgstraße die Postbank-Kunden. Zumindest, wenn sie Wert auf persönlichen Kontakt zu einem Mitarbeiter legen. Denn für eine Beratung von Angesicht zu Angesicht müssen sie nun bis zur nächsten Postbank-Geschäftsstelle bis nach Holzkirchen (Münchner Straße 7E) fahren – schlappe 20 Kilometer.

Für viele alltägliche Bankgeschäfte aber gibt es Alternativen vor Ort. Die Postbank gehört bereits seit gut 15 Jahren zur Deutschen Bank. Damit ist das kostenfreie Geldabheben am Automaten der Deutschen Bank an der Marktstraße 22 möglich.

Deutsche Bank und Postbank haben Computersysteme vereinheitlicht

Ganz aktuell kommt den Kunden zusätzlich zugute, dass die Deutsche Bank und die Postbank just vor wenigen Tagen „die vierte und damit letzte Welle ihres Migrationsprogramms abgeschlossen haben“, wie Postbank-Sprecher Oliver Rittmaier mitteilt. Das bedeutet, dass die Produktverträge der Postbank-Kunden auf die IT-Plattform der Deutschen Bank übertragen wurden. „Zudem erfolgte die Einführung einer neuen Cloud-basierten Online- und Mobile-Banking-Technologie für über fünf Millionen Postbank-Kunden“, so Rittmaier. Seitdem können ihm zufolge nun alle Kunden der Postbank in Tölz auch die SB-Geräte in den Filialen der Deutschen Bank kostenlos nutzen. „Sie können dort wie bisher schon Bargeld abheben und jetzt zusätzlich Überweisungen tätigen, Daueraufträge einrichten und Kontoauszüge ausdrucken.“

Ein- und Auszahlungen am Schalter sind laut dem Sprecher auch in denjenigen Partner-Filialen der Deutschen Post möglich, die neben Postdienstleistungen auch einfache Bankdienstleistungen anbieten. Hier sind die nächsten Standorte an der Sudetenstraße 34 in Geretsried und in der Adrian-Stoop-Straße 7 in Bad Wiessee.

Das kostenlose Bargeld-Abheben ist für Postbank-Kunden auch an allen Automaten von Geldinstituten der „Cash-Group“ möglich. Dazu zählen neben Postbank und Deutscher Bank die Commerzbank, die HypoVereinsbank und deren Tochterunternehmen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.