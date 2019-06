Neuer Anlauf für ein Tölzer Stadthotel

Die touristische Nachfrage wäre da, nur die Hotelbetten fehlen in Bad Tölz. Am Westufer der Isar plant ein Investor nun zwei Hotels mit insgesamt 230 Zimmern.

Bad Tölz – Gebranntes Kind scheut das Feuer. Allzu euphorisch spricht in Tölz keiner mehr über Großprojekte. Spa, Hotelprojekt Arzbacher Straße und „Renaissance des Bäderviertels“: Sie alle scheiterten in fortgeschrittenem Stadium oder kommen nicht vom Fleck. Sozusagen mit „gebremstem Schaum“ berichteten deshalb gestern Bürgermeister Josef Janker und Kämmerer Hermann Forster Stellung über ein großes Hotelprojekt an der Bockschützstraße. Dort sollen zwei Hotels mit zwei und vier Sternen mit insgesamt 230 Zimmern entstehen. Die Verhandlungen zwischen Investor und – noch unbekanntem – Betreiber über das Stadthotel „sind aber auf einem guten Weg“, freut sich Janker.

Schon seit deutlich mehr als einem halben Jahr wird im Hintergrund verhandelt. Es war die „Merz Objektbau GmbH“ aus Aalen, die im vergangenen Jahr laut Forster auf die Stadt zugekommen ist, um ein Hotelprojekt an der Bockschützstraße zu entwickeln. Gleichzeitig war ein weiteres, neues Hotelprojekt an der Arzbacher Straße in den Fokus gerückt. Auch hier kam ein externer Investor auf die Stadt zu. Zwei Projekte gleichzeitig funktionieren nicht. In der November-Sitzung entschied der Stadtrat nichtöffentlich, dass dem Bockschützstraßen-Vorhaben Vorrang einzuräumen sei.

Es geht um 6800 Quadratmeter Grund, die die „Merz Objektbau“ von der Stadt kaufen wird. Zu „marktüblichen Preisen“, wie der Kämmerer auf Nachfrage sagt. Darauf sollen ein Vier-Sterne-Hotel mit etwa 140 Zimmern sowie ein Zwei-Sterne-Hotel mit rund 90 Zimmern entstehen. Die Kombination, so „Merz Objektbau“ in einer Pressemitteilung „spricht eine breite Zielgruppe an und ergibt die perfekte Ergänzung zum vielfältigen Freizeit- und Kulturangebot der Stadt und Region“.

Die zwei Hotels sind räumlich voneinander getrennt. Gebäude eins wird anstelle des Sportstudios Hirsch (früheres Hallenbad) errichtet. Hirsch sei wie die anderen unmittelbaren Anlieger von den Plänen informiert und eingebunden, sagt Janker. Das Sportstudio gehört der Stadt und hätte auch schon für das Spa weichen müssen. Zunächst wird auf dem jetzigen Parkplatz zwischen Privathaus (Huber) und Hang ein Neubau für das Sportstudio errichtet. Die Baugenehmigung soll noch dieses Jahr erteilt werden. Der Grund wird von der Stadt auf Erbpachtbasis an die Merz Objektbau vergeben, die wiederum an das Sportstudio vermietet. Nach Fertigstellung des Fitnessstudio-Baus erfolgt der Umzug und Abriss des früheren Städtischen Hallenbads und der Neubau der zwei Hotelbauten mit Tiefgarage zwischen Sportstudio und Parkhaus.

Warum ziehen sich die Verhandlungen so? „Wir hätten es auch gerne, dass es schneller geht“, antwortet Forster. Doch sei die Stadt bei den Verhandlungen zwischen Projektentwickler und Betreiber nicht dabei. Es geht um Geld und „um die Wirtschaftlichkeit“. Forster glaubt „mittlerweile an den Erfolg des Unternehmens“.

„Merz Objektbau“ist ebenfalls zuversichtlich. Bis Mitte 2020, so ist zu lesen, sollen die Baugenehmigungen erteilt sein. „Die Fertigstellung des gesamten Bauvorhabens wird für 2022 avisiert.“

Zum Betreiber will sich die Stadtspitze nicht äußern, um das Projekt nicht zu gefährden. Er sei jedenfalls namhaft, sagt Forster.

Bürgermeister Josef Janker verweist darauf, dass auch das vor einem Jahr vorgestellte Hotelexpertise den Bockschützstraßen-Standort als besten von Tölz beurteilt hatte. Der Gutachter hatte allerdings eine Verlegung der Bockschützstraße als Voraussetzung genannt. Der Projektplaner sei nun ganz anderer Meinung. Die Straße werde als gute Anbindung gesehen.

Ist eine Quersubventionierung wie beim Arcus-Projekt und Bichler Hof angedacht? „Nein“, antwortet Forster. „Keine Wohnungen und ,serviced apartments‘“.