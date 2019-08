Neuer Anlauf für Stadthotels in Bad Tölz: Vorvertrag mit Betreiber unterzeichnet

Die Pläne, in Bad Tölz ein Hotel anzusiedeln, sind schon einmal gescheitert. Nun aber ist offenbar ein Betreiber gefunden - nur welcher, ist noch geheim.

Bad Tölz – Zwei Hotels mit zwei und vier Sternen sowie insgesamt 230 Zimmern sollen an der Tölzer Bockschützstraße entstehen (wir berichteten). Der Projektentwickler, die Merz Objektbau GmbH aus Aalen, will zwar immer noch nicht verraten, mit welchem Hotelbetreiber er verhandelt. „Seit Kurzem liegt aber der unterzeichnete Vorvertrag der zukünftigen Hotelbetreiber vor“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

In den bisherigen Verhandlungen hätten sich die Parteien unter anderem über die erforderlichen Größen der unterschiedlichen Nutzungsbereiche wie Gastronomie, Konferenzflächen und Spa-Bereich abgestimmt.

„Außerdem wurde bereits sehr detailliert an der Zimmerplanung gearbeitet. Mit einer individuellen räumlichen Lösung soll in einem Großteil der Zimmer die besondere Qualität des Standorts, nämlich der Ausblick auf Isar und Berge, betont werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Namen der Betreibergesellschaft und Hotelmarken möchte der Projektentwickler erst nach Unterzeichnung des Pachtvertrags bekannt geben. Das Unternehmen bittet um Verständnis, „dass die laufenden Verhandlungen nicht vor finalem Abschluss beeinflusst werden sollen“.

Ähnlich zurückhaltend ist Bürgermeister Josef Janker. Als das erste Mal über eine Hotelansiedlung an der Bockschütz- beziehungsweise Arzbacher Straße diskutiert wurde, „waren wir sehr euphorisch“, räumt er rückblickend ein. Entsprechend herb war die Enttäuschung, als sich die damaligen Pläne zerschlugen. Beim aktuellen Vorstoß ist der Tölzer Rathauschef aber überzeugt: „Wir werden das hinbringen.“

Natürlich wisse er, dass die Verhandlungen zwischen Projektentwickler und Hotelbetreiber schwierig seien und daher eine entsprechend lange Zeit brauchen. Schließlich gehe es für den Investor ja auch um einen nicht gerade kleinen Geldbetrag, der investiert werden soll, sagt Janker. Er sei deshalb mit dem Tempo, in dem das Projekt vorangehe, durchaus zufrieden. „Ich würde sagen, wir sind auf einem vernünftigen und guten Weg.“

Die Unterzeichnung des Vorvertrages bedeutet gleichzeitig den Projektstart für den Neubau des Sportstudios Hirsch. Wie berichtet muss das Fitnessstudio im ehemaligen Hallenbad dem Hotelprojekt weichen. Noch in diesem Herbst soll der Bauantrag eingereicht werden, kündigt die Merz Objektbau GmbH an. Entstehen soll das Studio auf dem jetzigen Parkplatz zwischen Privathaus (Huber) und Hang.

Der Grund wird von der Stadt auf Erbpachtbasis an die Merz Objektbau vergeben, die wiederum an das Sportstudio vermietet. Nach Fertigstellung stehen auf zwei Geschossen Trainingsflächen, Kurs- und Behandlungsräume sowie ein Saunabereich zur Verfügung. Geplant sind zudem ein Freitrainingsbereich sowie ein Fahrradverleih, der auch den Hotelgästen zur Verfügung stehen soll. Es werde darauf geachtet, so der Projektentwickler, „dass das Fitnessstudio nicht als benachbarter Solitär, sondern als Baustein eines städtebaulichen Ensembles an der Bockschützstraße wahrgenommen wird“. Dazu wird intensiv an einer ansprechenden Fassadenarchitektur gearbeitet, die auch in „Verwandtschaft“ zu den zukünftigen Hotels steht.