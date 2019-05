Neuer Bürgergarten: Planung nimmt Gestalt an

Bauausschuss stellt Weichen

Der Bürgergarten war einst der Treffpunkt schlechthin in Tölz. Ein Biergarten mit exzellenter Aussicht in die Berge zog die Menschen an. Die Versuche der Stadt in jüngerer Zeit, einen Wirt für einen Biergarten zu begeistern, scheiterten. Dafür will die Stadt den kleinen Park noch heuer herrichten.