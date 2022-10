Neuer Dirtpark in Bad Tölz: Paradies für Biker oder Ärgernis?

Von: Patrick Staar

Teilen

Um den Bikern eine weichere Landung zu ermöglichen, bringen Clemens Maucksch (li.) und Thomas Holz von der lokalen Gruppe in der Deutschen Initiative Mountainbike Rindenmulch auf dem neuen Dirtpark auf der Flinthöhe aus. staar © Patrick Staar

Am Tölzer Dirtpark scheiden sich die Geister. Einige Anwohner ärgern sich über das neue Freizeitangebot auf der Flinthöhe, klagen über Lärm und ein hohes Verletzungsrisiko. Viele Jugendliche aber sind begeistert.

Bad Tölz – Der Dirtpark auf der Tölzer Flinthöhe polarisiert. Die einen sind begeistert von der zusätzlichen Freizeit-Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, die anderen würden die Mountainbike-Strecke am liebsten sofort wieder abreißen. Insgesamt sei die Resonanz aber „überwältigend positiv“, sagt Thomas Holz, Vorsitzender der Deutschen Initiative Mountainbike.

„Die Kinder fahren ohne Helm rum, klettern hoch und schmeißen Steine auf die Autos“

Auch bei einem Stadtteil-Spaziergang, zu dem die Grünen kürzlich eingeladen hatten, gab es einige teils sehr emotionale Wortmeldungen. „Wir haben einen Flyer bekommen, aber da war nur von einem Spielplatz die Rede“, sagte eine Anwohnerin. „Und dann wird hier so was gebaut.“ Eine andere Anwohnerin pflichtete ihr bei: „Ich war voll schockiert, als ich die Strecke hier gesehen habe. Die Kinder fahren ohne Helm rum, klettern hoch und schmeißen Steine auf die Autos“, berichtet sie. Eine dritte war der Meinung, dass höchstens große Kinder mit Mountainbikes den Bikepark nutzen können, für kleine sei er ungeeignet. Eine andere Frau ergänzte, die Strecke sei „wirklich unnötig“. Es kämen viele fremde Menschen auf die Flinthöhe: „Und eigentlich müsste sich jemand mit dem Erste-Hilfe-Koffer neben die Strecke hinstellen.“

Es sei Zeit, dass die Gesellschaft den Kindern etwas zurückgibt

Bis zu einem gewissen Punkt hat Mitinitiator Clemens Maucksch Verständnis dafür, dass sich einige Anwohner über den Neubau ärgern. „Wenn sich Kinder und Jugendliche austoben, entsteht Lärm – klar empfinden das manche als Störfaktor.“ Zugleich ist er aber auch der Meinung: „Die Kinder und Jugendlichen haben in den vergangenen beiden Jahren genug gelitten. Jetzt ist es an der Zeit, dass ihnen die Gesellschaft was zurückgibt.“ Mal abgesehen davon hätten auch Erwachsene auf der Strecke durchaus ihren Spaß.

Zuvor war der Dirtpark neben dem Eisstadion-Parkplatz angesiedelt

Wie berichtet, war der Dirtpark zuvor neben dem Eisstadion-Parkplatz angesiedelt. Er musste allerdings der Baustelle für die Nordumfahrung weichen. Also packten 40 engagierte Eltern, Jugendliche und Sportbegeisterte zum zweiten Mal an, bewegten 1000 Tonnen Material und schufen an neuer Stelle einen größeren und actionreicheren Bikepark mit zwei verschiedenen Parcours. Der eine ist 100 Meter lang und laut Holz „sprunglastig“. Der zweite bringt es auf eine Länge von 150 Metern und sei so einfach gestaltet, dass er selbst für Kinder zu bewältigen ist, „die halbwegs ordentlich auf dem Laufrad stehen“. Holz erläutert: „Unser Gedanke war, Strecken zu bauen, die für alle gut funktionieren.“ Insgesamt umfasst der Park an der Ecke General-Patton-Straße/Tegernseer Straße eine Größe von 3070 Quadratmetern, davon sind 629 Quadratmeter Fahrbahnfläche.

Vorwurf der Lärmbelästigung können Initiatoren nicht nachvollziehen

Den Vorwurf der Lärmbelästigung kann er nicht so recht nachvollziehbaren, so lange sich der Dirtpark neben der meistbefahrenen Straße in Bad Tölz befindet. Ebenso wenig kann er die Kritik verstehen, dass die Anwohner nicht ausreichend informiert worden seien: „Es sind deutsche und türkische Flyer in den Briefkästen verteilt worden.“

Abgesehen davon sei vor Baubeginn ein Hinweisschild aufgestellt worden, und bei der Tölzer Stadtrallye sei das Projekt mit einem Informationsstand präsentiert worden. Seine Einschätzung: „Wenn es jemand mitkriegen wollte, konnte er es mitkriegen.“

Rindenmulch an der Strecke soll Landungen weicher machen

Es könne auch keine Rede davon sein, dass durch den Dirtpark ein Unfallschwerpunkt entsteht. Erst kürzlich bedeckten Maucksch und Holz einen Teil der Strecke mit Rindenmulch, „um eine weiche Landung zu ermöglichen, wenn beim Sprung mal was schiefgeht“.

Thoma Holz hat das Gefühl, dass der neue Dirtpark deutlich besser angenommen wird als der alte. Der neue sei auch deutlich attraktiver: „Der alte Dirtpark war aus der Not heraus geboren, wir waren vom Platz her sehr limitiert. Den neuen konnten wir so bauen, wie wir ihn haben wollen.“

Weitere Verbesserungen am Rand der Strecke geplant

Es komme nicht so selten vor, dass zehn oder 15 Leute gleichzeitig auf der Strecke unterwegs sind. Die Nutzer würden teilweise bis aus Miesbach oder Holzkirchen anreisen, „weil es dort so was nicht gibt“.

Es sei von vorne herein klar gewesen, dass der neue Dirtpark nicht von allen akzeptiert wird, „denn hier treffen ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aufeinander“. Ziel sei es, den Park noch schöner zu gestalten. So sollen in nächster Zeit Sitzbänke aufgestellt werden: „Dann wirkt die ganze Anlage noch parkähnlicher“, hieß es beim Spaziergang.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.