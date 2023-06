28-Jähriger übernimmt den „Schützenwirt“ in Ellbach

Gastronomie

Nach einem knappen Jahr Leerstand kehrt wieder Leben in den „Schützenwirt“ in Ellbach ein. Der neue Pächter kommt aus Wolfratshausen und wird von Mutter und Schwester unterstützt.

Ellbach – Nach einem knappen Jahr Leerstand kehrt demnächst wieder Leben in den Ellbacher „Schützenwirt“ ein. Der 28-jährige Wolfratshauser Oskar Wagner übernimmt die Traditionsgaststätte und wird sie zusammen mit seiner Mutter Sarema und seiner Schwester Cornelia Wagner führen. Die Wiedereröffnung ist für Anfang Juli geplant.

„Schützenwirt“ Ellbach: Karwendel-Blick und Biergarten

Für den Verpächter, die GSK Ellbach, war es das zweite Mal innerhalb relativ kurzer Zeit, dass ein neuer Wirt gefunden werden musste. Bis Ende August vergangenen Jahres hatten Heike Welker und Ousman Darbo die Wirtschaft geführt. Das Paar hatte den „Schützenwirt“ erst Ende 2019 übernommen – nicht wissend, dass ihnen die komplizierten Corona-Jahre bevorstehen würden. Letztlich entschieden sich die beiden für „etwas Krisensichereres“, wie sie damals sagten, und übernahmen ein Bistro in Oberhaching.

Für die GSK hat die Suche nach einem Nachfolger nun zum Erfolg geführt. Dass hier ein Pachtvertrag zu vergeben war, das habe er „zufällig gesehen“, schildert Oskar Wagner im Gespräch mit unserer Zeitung – „und es hat alles gepasst“. Die schöne Lage, der wunderbare Blick ins Karwendel, der Biergarten und der große Saal – all das habe ihm auf Anhieb sehr gut gefallen, erklärt der 28-Jährige. Er habe seiner Schwester und seiner Mutter vorgeschlagen, das Projekt „Schützenwirt“ zusammen in Angriff zu nehmen, und gemeinsam sei man zu dem Schluss gelangt: „Probieren wir’s!“

Neuer Ellbacher „Schützenwirt“ arbeitet weiter in Wolfratshausen

Für Oskar Wagner ist es das erste Mal, dass er sich mit einer Wirtschaft selbstständig macht. Über Erfahrung in der Gastronomie verfügen er und seinen beiden familiären Mitstreiterinnen aber alle. „Seit sieben Jahren arbeite ich im Gasthaus zur Mühle in Straßlach direkt neben der Floßrutsche“, berichtet er. Dort sei seit einigen Jahren auch seine Schwester beschäftigt. Und Mutter Sarema Wagner arbeite ohnehin schon lange in der Gastronomie, zuletzt in Bad Füssing. Sie kehre nun in die oberbayerische Heimat zurück und werde im „Schützenwirt“ das Kochen übernehmen. Die Schwester, eine gelernte Bürokauffrau, fungiere als Geschäftsführerin. Beide Frauen ziehen zudem in die Wohnung über der Gastwirtschaft ein.

Oskar Wagner selbst will dagegen in Wolfratshausen wohnen bleiben. Dort hat der gelernte Zerspanungsmechaniker vor, auch weiterhin seinem Hauptberuf als Programmierer bei der Firma Eagle Burgmann nachzugehen. Abends und am Wochendende werde er dann in der Wirtschaft anpacken. Das klingt nach einem straffen Pensum, doch Wagner ist es nicht anders gewohnt – schon bisher habe er ja in der eigentlich freien Zeit in der Gastronomie gearbeitet, nur eben nicht in der eigenen. „Ich sitze tagsüber viel am PC, da sehe ich das als guten Ausgleich“, sagt er.

Beim „Schützenwirt“ in Ellbach gibt‘s bayerische Küche

Das kulinarische Konzept der Familie für den „Schützenwirt“ beschreibt der künftige Inhaber mit den Worten: „bayerische Küche, Hausmannskost“. Seine Mutter sei eine „sehr gute Köchin“. Standardgerichte wie Schweinsbraten, Tellerfleisch oder Leberkas werde es immer geben, dazu eine wöchentlich wechselnde Karte mit saisonalen Angeboten, wie Spargel oder Gerichten mit Bärlauch.

Der Saal werde wieder für Hochzeiten, Weihnachts- oder Firmenfeiern zur Verfügung stehen, so Wagner. Der Biergarten im „Schützenhaus“ ist bei schönem Wetter ein Anziehungspunkt für Radler und Spaziergänger. Zudem ist der „Schützenwirt“ ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für die Ellbacher Vereine und nicht zuletzt Treffpunkt zur Wallfahrer- Einkehr nach der Tölzer Leonhardifahrt.

