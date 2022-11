Neuer Sparkassenkalender vorgestellt: Heimat steht im Mittelpunkt

Fotograf Heinz Hirz und Renate Waßmer präsentieren die 13 Heimatmotive des Sparkassenkalenders 2023. © graf Heinz Hirz und Renate Waßmer präsentieren die 13 Heimatmotive des Sparkassenkalenders 2023. foto: arp

„Unsere Heimat im Fokus“, so lautet das Motto des Sparkassenkalenders für das Jahr 2023. Auf 13 Kalenderblättern, inklusive Titelbild, finden sich Motive aus dem ganzen Landkreis wieder.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Vom Walchensee bis Icking decken die Bilder des neues Sparkassenkalenders auch heuer wieder alle vier Jahreszeiten ab. Der Wackersberger Fotograf Heinz Hirz hat sich in den vergangenen Monaten mit seiner Kamera auf die Reise durch den Landkreis begeben und die unterschiedlichsten Impressionen eingefangen. Die Gestaltung des Kalenders der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen war für den Autodidakten dabei kein Neuland: In der Vergangenheit durfte er schon mehrfach die Schönheiten des Landkreises für den Sparkassenkalender einfangen.

Motive von Walchensee bis Icking

Renate Waßmer, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen zeigte sich bei der Präsentation des Kalenders von Hirz’ Bildern begeistert. „Mit der Auflage des Sparkassenkalenders setzen wir die erfolgreiche Reihe fort, die bereits eine lange Tradition hat“, so Waßmer. Der Kalender erscheint in einer Auflage von 11 400 Stück und ist ab dem 4. November in allen Sparkassenfilialen und Beratungs-Centern im Landkreis erhältlich. (Arndt Pröhl)

