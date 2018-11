Neuer Norma soll noch vor Weihnachten kommen

Er führte bisher eher ein Schattendasein unter den Tölzer Supermärkten: Der Norma-Markt an der Sachsenkamer Straße. Das soll anders werden. Der Lebensmittel-Discounter neben der Aral-Tankstelle wird gerade von Grund neu errichtet. Expansionsleiter Erik Naumann hofft, dass er noch vor Weihnachten eröffnet werden kann.

Bad Tölz– Das hänge auch von der Witterung ab. Geplant sind bei der Eröffnung diverse Attraktionen wie eine Verlosung, eine Verkostung und viele Sonderangebote. Der Termin werde auf dem Banner an der Baustelle bekannt gegeben.

Das in Nürnberg ansässige Unternehmen betreibt 500 Filialen in Bayern, 100 davon in Oberbayern. In Tölz ist man seit 1982 ansässig. 1995 wurde das Gebäude in der Sachsenkamer Straße übernommen, wo einst eine Kegelbahn untergebracht war. Das Alter war dem Gebäude zuletzt anzusehen. 2015 wurden erstmals Neubaupläne im Tölzer Bauausschuss diskutiert. Mit dem Standort Tölz sei man zufrieden, sagt Naumann. Man investiere nicht umsonst viel Geld in den Neubau.

Nach dem Abriss und Neubau wird sich die Verkaufsfläche des Discounters um das Vierfache auf 800 Quadratmeter erhöhen. Am Betriebskonzept ändert sich laut Naumann nichts. Durch die gewonnene Verkaufsfläche sei es möglich, die Sortimentsbausteine großzügiger und für die Kunden angenehmer zu präsentieren. Die Gänge werden breiter. Die Parkplätze bleiben wie bisher ebenerdig und liegen zwischen Markt und Bahngelände.

Derzeit gibt es in der Filiale zehn Arbeitsplätze, teilweise in Teilzeit oder im Auszubildendenverhältnis, teilt der Norma-Vertreter auf Anfrage mit. Im neuen Markt werden vermutlich zwei zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.

In Zeiten des akuten Wohnungsmangels gehen viele Supermarkt- und Discounter-Betreiber vor allem in Ballungsräumen neue Wege und stocken ihre Verkaufsflächen auf, um Wohnungen zu bauen. War so etwas auch in Tölz angedacht? Der Norma-Expansionsleiter bestätigt, dass auch sein Unternehmen schon als Bauträger tätig war, „wenn dies konzeptionell sinnvoll ist“, etwa in Ingolstadt und München.

Im Fall Tölz sei aber festzustellen, dass das Konzept der Überbauung mit Wohnraum aufgrund der Grundstückswidmung als Gewerbegebiet nicht möglich sei. Außerdem liege das Grundstück zwischen der stark befahrenen Staatsstraße (Sachsenkamer Straße) und der Bahnlinie, was schon aus emissionsrechtlichen Gründen eine Wohnnutzung ausschließe.

