Neuer Wind in der Tölzer Bäckerei Weisser

Wechsel: Christian Hohenadl (li.) hat die Tölzer Bäckerei von Mathias Weisser übernommen. © Arndt Pröhl

Christian Hohenadl übernimmt den Tölzer Bäckerei-Betrieb von Mathias Weisser. Seither heißt die Backstube auch „Bäckerei Hohenadl“.

Bad Tölz – Die Bäckerei Weisser in Bad Tölz hat einen neuen Namen und einen neuen Betreiber: Nun heißt sie Bäckerei Hohenadl und wird von Christian Hohenadl aus Ellbach geleitet. „Nach 22 Jahren ist es für mich an der Zeit, mich umzuorientieren und wieder in meine alte Heimat im Schwarzwald zurückzugehen“, erklärt Mathias Weisser, der den Betrieb in den vergangenen zwei Jahrzehnten führte. „Es waren wirklich schöne Zeiten“, sagt der 61-Jährige, „und ich war Bäcker mit Leib und Seele. Aber nun darf ein neuer Wind in der Bäckerei wehen.“

Mathias Weisser übergibt nach 22 Jahren seinen Betrieb

Christian Hohenadl ist eigentlich gelernter Betriebswirt und war bis Ende Juni bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen angestellt. Das Bäckerhandwerk sei ihm aber nicht fremd, sagt der 39-Jährige.

„Mein Vater hat zwei Bäckereien in Holzkirchen und Otterfing betrieben, die ich im Januar 2020 übernommen habe.“ Von ihm habe er auch das Handwerk erlernt und die beiden Geschäfte neben seiner Tätigkeit als Bänker geleitet. Nun wird er sich mit seiner Frau Caroline ganz auf seine nunmehr drei Bäckereien konzentrieren. Die Mitarbeiter seien übernommen worden, sagt Hohenadl. Das Sortiment werde aus einer Mischung aus den Produkten der Bäckereien Weisser und Hohenadl bestehen. Dabei kann sich der neue Inhaber sicher sein: „Von Mathias Weisser kann ich noch eine Menge lernen, denn er wird dem Betrieb für die nächste Zeit als Bäckermeister erhalten bleiben.“ (Arndt Pröhl)

