Neueröffnungen und Schließungen am Tölzer Amortplatz: „Die kleinen Läden haben einfach Charme“

Die einen kommen, die anderen gehen: Am Tölzer Amortplatz tut sich in der Geschäftswelt gerade einiges. Für die Stadt ist der Bereich von wesentlicher Bedeutung.

Bad Tölz – In den vergangenen sechs Monaten hat sich am Amortplatz und am Eck zur Badstraße einiges verändert. „Der Platz ist der Eingang zur Innenstadt“, beschreibt Sandra Hermann, die Tölzer Wirtschaftsförderin und City-Managerin, den Platz an der Isarbrücke. Sie sieht deshalb viel Potenzial für Geschäftstreibende an dieser Stelle. „Der Amortplatz und die Marktstraße werten sich als Einkaufsmeilen gegenseitig auf.“

+ Lisa Lösel ist mit ihrer „Nähwerkstatt“ wieder in der Franziskanergasse anzutreffen. © arp

Von der guten Lage ist auch Tom Hurtner überzeugt. Im August 2022 eröffnete er sein Tattoostudio „Nailed ink“ am Eck zur Badstraße. Der Inhaber beschäftigt unter anderem den Tattoo-Künstler Alex Süß. „Wir bekommen viele Anfragen, sowohl von neuen Kunden als auch wiederkehrenden“, freut sich Süß. Die Leute würden „sich freuen, etwas Neues und Jüngeres in der Stadt zu haben“. Allerdings würden manche sein Geschäft aufgrund der Dekoration auch für einen Antiquitätenladen halten, meint er schmunzelnd. „Und auch ein Nagelstudio sind wir nicht.“

Neues Tattoo-Studio in Bad Tölz

Die kleine „Nähwerkstatt“ von Lisa Lösel ist nun schon zum zweiten Mal am Amortplatz umgezogen. Fanden sie die Kunden in den vergangenen drei Jahren an der Badstraße, ist Lösel am 1. März wieder in den kleinen Raum an der Franziskanergasse unweit der Kirche gezogen. „Mein Vermieter wollte umbauen, und zufällig wurde das alte Geschäft wieder frei. Da habe ich die Gelegenheit genutzt“, freut sich Lösel. Wie und in welcher Größe die Nähkurse in dem kleinen Ladengeschäft stattfinden können, sei aber noch ungewiss. Am Konzept ihres Ladens will sie jedenfalls nichts ändern. „Es soll ein Ort sein, wo Leute gerne hinkommen und freundliche Worte wechseln können.“

Werbeagentur in der Badstraße eröffnet

+ Mit der Weinbar in der Badstraße hat sich die Wirtin einen Traum erfüllt. Nun sucht sie neue Räume. © arp

Den letzten Schliff bekommt gerade die Werbeagentur „Faktor 1“, die im April 2022 in der Badstraße eröffnet hat. 2013 gründete Frank Bittner die Agentur in Kochel. Der Inhaber beschäftigt in seinem Unternehmen vier Mitarbeiter. Der kleine Platz mit der Verkehrsinsel in der Mitte hat es laut Hermann „in sich“: „Hier gibt es keine Geschäftsketten, sondern nette, kleine Läden. Das hat einfach Charme“, schwärmt sie. Besonders der Abschnitt in Richtung Badeteil habe in den vergangenen Jahren an Qualität dazugewonnen.

„Aurelias Aperitif und Weinbar“ braucht neue Räume

Hier ist auch „Aurelias Aperitif und Weinbar“ angesiedelt. Die Bar wird allerdings bald schließen, ein genaues Datum steht noch nicht fest. „Es liegt nicht daran, dass es nicht läuft, sondern an Differenzen mit den Vermietern“, erklärt Inhaberin Aurelia Golba auf Anfrage. Mit der Eröffnung ihrer Weinbar 2021 habe sie sich einen Traum erfüllt. „Am Anfang war es schwer, aber innerhalb kurzer Zeit hatten wir Stammkunden“, sagt Golba. City-Managerin Hermann bedauert die Schließung sehr: „Die Weinbar war ein besonderes Angebot und eine tolle Ergänzung zum Gastronomieangebot in Bad Tölz.“ Golba ist allerdings nicht abgeneigt, eine neue Bar zu eröffnen. „Momentan habe ich nur noch keine neuen Räume gefunden.“ Schließen wird auch das Geschäft „Unartig“. Laut Internetseite ist am 8. April Schluss, als Grund wird Personalmangel genannt. Die Räume stehen dann zur Vermietung. (Von Anna Lena Forster)

