Blomberg-Lauf: Neuerungen haben sich bewährt

Noch ein letzter Kraftakt vor dem Zieleinlauf: Die Teilnehmer des Blomberglaufs am kommenden Sonntag haben 4,7 Kilometer und 500 Höhenmeter zu bewältigen, ehe sie das Blomberghaus erreichen. Foto: Ewald Scheitterer © Ewald Scheitterer

Raiffeisen-Oberland-Challenge: Blomberg-Lauf erneut mit verändertem Zieleinlauf. Bisher mehr als 80 Meldungen.

Bad Tölz – Mit 84 Anmeldungen hatte man die 78 Teilnehmer, die im Jahr 2022 beim traditionellen Blomberglauf das Ziel erreicht hatten, bereits am Dienstagabend übertroffen. So ist Regina Brandhofer, die Verantwortliche beim ausrichtenden Skiclub Bad Tölz für den Berglauf, der erneut unter der Ägide der „Raiffeisen-Oberland-Challenge (ROC)“ am kommenden Sonntag, 18. Juni, über die Bühne gehen wird, zuversichtlich, dass bis zum Anmeldeschluss an diesem Donnerstag um 24 Uhr noch ein ansprechendes Teilnehmerfeld zusammenkommen wird.

Kleinere Veränderungen beim Ablauf der Veranstaltung, die bereits im Vorjahr ihre Premiere hatten, haben sich bewährt und werden so auch heuer beibehalten. „Eine pragmatische Entscheidung für die Läufer“, meint Brandhofer, war die Verlegung der Startzeit auf 10 Uhr, also bereits auf den Vormittag. „Sollte es sehr heiß werden, ist es da bestimmt noch angenehmer zu laufen.“ Auch war das Ziel schon 2022 „hinter das Blomberghaus“ verlegt worden. Das heißt, die Teilnehmer laufen auf der Fahrstraße erst noch um die Terrasse herum, ehe sie nach rechts zum Ziel abbiegen. „Auch das hat sich bewährt, da die Zielankömmlinge dann nicht direkt mit den ,normalen Gästen‘ auf der Terrasse kollidieren.“

Der Start für die rund 4,7 Kilometer lange Strecke des Hauptlaufs, bei der es etwa 500 Höhenmeter zu überwinden gilt, erfolgt um 10 Uhr am Parkplatz der Talstation der Blomberg-Bahn. Eine verkürzte Strecke – 2,7 Kilometer, 300 Höhenmeter – gilt für die Schülerklassen bis Jahrgang 2008. Sie starten ab dem „Aussichtsbankerl“. Dann geht es für alle hinauf über die Fahrstraße, bis etwa zur Hälfte der Gesamtstrecke auf den Rodelweg gewechselt wird.

Erst ein ROC-Rennen bisher

Da es den Schaftlacher Waldlauf nicht mehr gibt – er war traditionell alljährlich die Auftaktveranstaltung der ROC –, war der Geretsrieder Stadtlauf heuer bisher die erste und einzige Veranstaltung der Laufserie. Deshalb kann über mögliche Favoriten noch nicht viel gesagt werden. Auch entfällt heuer erstmals die Kategorienbindung bei der ROC. Das heißt, die Gesamtsieger können auch den Sprung auf das Stockerl ganz nach oben schaffen, ohne einen der beiden Bergläufe bestreiten zu müssen. Zumindest wird mit Susanne Bielmeier die Frauensiegerin aus Geretsried auch beim Blomberglauf am Sonntag am Start sein.

Freilich weiß auch Regina Brandhofer, dass unter den vorhandenen Anmeldern bereits an die 50 Daueranmelder der Oberland-Challenge dabei sind. Sie ist aber überzeugt davon, dass hier ein Großteil auch mitlaufen wird. Außerdem können Kurzentschlossene sich ja noch bis eine Stunde vor dem Startschuss, gegen eine Zusatzgebühr, nachmelden.