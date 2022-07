Neues Angebot zwischen Bad Tölz und Wackersberg: Spielwiese für Hunde

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Ist nun eine Hunde-Spielwiese: Der Vollmöllerpark an der Benediktbeurer Straße zwischen Bad Tölz und Wackersberg. Darüber freuen sich (v. li.) Camilla Plöckl mit Jerry und die Bürgermeister Jan Göhzold (Wackersberg) und Ingo Mehner (Bad Tölz). © arp

Es ist ein Wunsch, den es seit Längerem in Bad Tölz gibt: Eine Fläche, auf der Hunde nach Herzenslust und ohne Leine laufen und spielen können. Seit Donnerstag gibt es genau so einen Platz am Stadtrand.

Bad Tölz/Wackersberg – „Freilaufende Hunde sind hier herzlich willkommen“ steht auf dem Schild am Eingang zum Vollmöllerpark. Die 7300 Quadratmeter große Fläche an der Benediktbeurer Straße, die der Stadt Tölz gehört, aber auf Wackersberger Flur liegt, ist seit Donnerstag offiziell eine Hunde-Spielwiese. „Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung“, sagte Camilla Plöckl. Kurz bevor sie ihren Abschied aus dem Tölzer Stadtrat nahm, hatte die SPD-Politikerin darum gebeten, mögliche Flächen für die Spielwiese zu prüfen. Nun, zwei Jahre später, sei „dieser schöne Platz gefunden. Ich bin happy“, bekannte Plöckl, die natürlich ihren Vierbeiner Jerry mit zum Termin gebracht hatte.

„Es ist ein Gewinn für beide Gemeinden“, sagt der Tölzer Bürgermeister

Es gebe in Bad Tölz durchaus auch noch andere Bereiche, wo man seinen Hund ohne Leine laufen lassen könne, sagte Bürgermeister Ingo Mehner. Oft aber zeige sich doch Konfliktpotenzial mit Radfahrern, Spaziergängern oder auch mit Wildtieren. Der Vollmöllerpark mit seiner Grenzlage sei ideal. „Es ist ein Gewinn für beide Gemeinden“, betonte Mehner. Allein in Tölz gebe es 738 gemeldete Hunde. Und auf Wackersberger Seite kommen 180 weitere Hundehalter dazu, ergänzte Rathauschef Jan Göhzold. Seine Gemeinde handhabe die Anleinpflicht recht streng. „Deshalb braucht es Alternativen. Das hier ist eine super Sache“, sagte Göhzold.

Auch ein neues Hundeklo hat die Stadt an der Wiese aufgestellt

Die Investitionen sind überschaubar. Aufgestellt wurden das Hinweisschild und ein Hundeklo – übrigens das 35. im Stadtgebiet. „Es muss nicht immer aufwendig und teuer sein, damit etwas gut ist“, sagte Mehner.

Einige Hunde-Spielgeräte werden noch aufgestellt

Demnächst wird die Stadt noch die derzeit recht hohe Wiese mähen. „Aber es war schon immer ein naturnaher Park“, betonte der Bürgermeister – und das werde er auch bleiben. „Vom ,Futterhaus‘ gibt es demnächst noch einige Hunde-Spielgeräte, die aufgestellt werden“, ergänzte Plöckl. Eines liegt Mehner noch am Herzen: Dass Hunde hier frei laufen können, heiße nicht, dass man einfach deren Hinterlassenschaften liegen lassen dürfe.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Umzäunt ist das Areal, das auch einen kleinen Teich umfasst, nicht. „Wir schauen mal, wie es läuft“, sagte Plöckl. Dadurch, dass die Wiese etwas tiefer als die Benediktbeurer Straße liegt, ergebe sich eine natürliche Begrenzung. Zum Abschluss des Pressetermins drehten sie und Jerry gleich noch eine kleine Runde über die neue Spielwiese.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.