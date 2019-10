Neues Beratungs-Center der Sparkasse: Regional und funktional

Das neue Beratungs-Center der Sparkasse ist fertig. Jedes Zimmer ist inspiriert von Tölzer Orten und Plätzen.

Bad Tölz – Es hat sich viel verändert, seit die Handwerker die Baustelle in der bisherigen Sparkassen-Filiale im Tölzer Badeteil verlassen haben. Der Eindruck der ersten Besucher: Das neue Beratungs-Center Bad Tölz kann sich sehen lassen. Das wurde auch bei der offiziellen Eröffnung deutlich, zu der die Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Renate Waßmer und der Leiter des Beratungs-Centers, Michael Babic, zahlreiche Gäste begrüßten. Grußworte sprachen Landrat Josef Niedermaier als Verwaltungsratsvorsitzender und der Tölzer Bürgermeister Josef Janker. Dann segnete Stadtpfarrer Peter Demmelmair gemeinsam mit Pfarrer Urs Espeel die neuen Räumlichkeiten. Die folgende Führung und Besichtigung ging fließend in einen „Tag der offenen Tür“ über.

Nach Geretsried ist nun auch die Tölzer Badeteil-Zweigstelle nach dem neuen Filialkonzept der Sparkasse ungebaut worden. Die Sparkassenkunden finden hier alle Leistungen rund ums Geld – von qualifizierter Beratung bis hin zu einem erweiterten Selbstbedienungsangebot.

Ungezwungene Atmosphäre am sogenannten Nachbarschaftstisch

Die Gäste konnten beim Rundgang erfahren, wie im Beratungs-Center der Sparkasse die verschiedenen Leistungen an einem Ort konzentriert wurden. Um die persönliche Beratung kümmern sich 31 Mitarbeiter und vier Auszubildende. Sie können sich mit ihren Kunden auch in ungezwungenerer Atmosphäre am sogenannten Nachbarschaftstisch zusammensetzen, um beispielsweise die Sparkassen-App einzurichten, so Center-Leiter Michael Babic. Diese gemütliche Ecke können sich aber auch Vereine für eine Besprechung reservieren.

Der Umbau der 960 Quadratmeter kostete 1,3 Millionen Euro. Nach Sparkassen-Angeben wurde nicht nur in Funktionalität investiert, sondern auch in Nachhaltigkeit und ansprechende Gestaltung. So soll der Stromverbrauch durch Umstellung auf LED-Beleuchtung um bis zu 60 Prozent reduziert werden.

Bemerkenswert ist, dass sich in den Beratungsräumen viele regionale Elemente finden. Jedes Zimmer ist inspiriert von Tölzer Orten und Plätzen. sö

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Zahlen passen, trotzdem schließt die Tölzer Sparkasse mehrere Standorte

Sparkasse: Geschäftsstelle in der Marktstraße wird SB-Standort

Maschine statt Mensch: Bargeld gibt es bei der Sparkasse fast nur noch am Automaten