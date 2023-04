Eine Liebeserklärung an Bad Tölz in fast 300 Bildern

Neues Buch

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Walter Frei stellte in der Tölzer Franzmühle sein neues Buch „Bad Tölz – Eine Stadt im Wandel der Zeit“ vor. Auf 240 Seiten stellt er historischen Aufnahmen aktuelle Ansichten gegenüber.

Bad Tölz – „Eine Liebeserklärung an meine Heimatstadt Bad Tölz“, das sei sein neues Buch, erklärte Walter Frei am Mittwochabend den zahlreichen Gästen im Pfarrheim Franzmühle. Bei der Buchpräsentation des Bildbands „Bad Tölz – Eine Stadt im Wandel der Zeit“ gewährte er einen ersten Einblick in das 240 Seiten starke Werk mit knapp 300 Fotos, das im Hirmer Verlag erschienen und ab diesem Samstag, 29. April, in den Buchhandlungen im Landkreis erhältlich sein wird.

Fotograf Hias Krinner ist zwei Jahre lang mit der Kamera unterwegs

Dokumentiert wird auf den Fotos, wie sich die Stadt im Laufe der Jahrzehnte entwickelt und verändert hat. Dafür stellt Frei den historischen Aufnahmen, die meist aus der Zeit von 1850 bis 1950 und zum Großteil aus seinem vor über 20 Jahren erschienen Buch „Tölz in alten Bildern“ stammen, aktuelle Aufnahmen möglichst aus demselben Blickwinkel gegenüber, „um den Wandel sichtbar zu machen“, sagte Frei. Die neuen Fotos stammen von Hias Krinner. Der Oberfischbacher war dafür zwei Jahre lang mit Kamera und Drohne unterwegs.

+ Erste Einblicke in den Bildband gewährte Walter Frei (Mi.) am Mittwochabend. Mit auf dem Bild sind Layouter Josef Müller und Fotograf Hias Krinner (re.). © arp

Besonders eindrucksvoll sind tatsächlich die Luftaufnahmen, die genau dokumentieren, wie sich beispielsweise Straßenzüge gewandelt haben. Und sie zeigen auch, wie viele freie Wiesenflächen heute bebaut sind. Kein Wunder, „hat sich doch die Einwohnerzahl von Bad Tölz in den letzten 150 Jahren versechsfacht“, sagte Frei. Da gibt es beispielsweise eine Aufnahme, auf der – zwischen Wiesen – nur ein einsames Haus zu sehen ist. Heute befindet sich dort die Tourist-Info mit dem dicht umbauten Max-Höfler-Platz. Die Bilder dokumentieren aber auch, wie sich markante Gebäude verändert haben.

Die Wandlung der Isarbrücke ist gut zu erkennen

Auf einem Foto ist beispielsweise „der Kahnturm im Jahr 1927 zu sehen – schlank und wunderschön“, sagte Frei. Daneben steht das Bild des Kahnturms in seiner aktuellen, etwas gedrungeneren Gestalt. Ein anderes Foto zeigt den Ludwigsbrunnen in der Marktstraße, der 1887 durch das Winzerer-Denkmal ersetzt wurde. Schön nachvollziehbar auch die Wandlung der Isarbrücke – von der letzten aus Holz erbauten auf einer Aufnahme vor 1881 über die steinerne Brücke mit Holzkanzeln („sie war die schönste, die wir hatten“) hin zur heutigen, nüchternen Stahlbeton-Ausführung.

Auch Bausünden in Bad Tölz zeigen die Fotos

Zu sehen sind auch einige Bausünden. Dazu zählt für Frei das „Haus am Park“ an der Buchener Straße. „Dieser Kasten ist vom Winzerer aus zu sehen. Das passt nicht zu uns“, befand Frei. Dabei habe dort einst „ein so schmuckes Häuschen gestanden, das 1911 von einem jüdischen Ehepaar erbaut wurde“. Ähnlich fällt Freis Urteil zur Wilhelmstraße aus, wo das Hotel Hiedl durch „einen Kasten mit Eigentumswohnungen ersetzt wurde“. Und genauso wie Stadtpfarrer Peter Demmelmair, der unter den Gästen war, kann sich auch Frei überhaupt nicht mit dem großen Sendeturm auf dem Kalvarienberg anfreunden.

Ergänzt werden die Abbildungen durch eine Zeittafel, die alle wichtigen Ereignisse in der Tölzer Geschichte zwischen 1550 und 2023 umfasst.

„Liebe zur Heimatstadt zu Papier gebracht“

Viel Anerkennung für Freis Schaffen gab es in den Grußworten. Das Buch, das der Tölzer seiner vor wenigen Monaten verstorbenen Frau Christl gewidmet hat, dokumentiere nicht nur für nachfolgende Generationen den Wandel. „Es wurde auch die Liebe zu unserer Heimatstadt, die wir alle fühlen, auf Papier gebracht“, befand Landrat Josef Niedermaier. „Ich wünsche mir, dass Du am allermeisten die Freude spürst, die die Menschen mit diesem Band haben werden.“

Buch als Basis für die weitere Stadtplanung

Für die „wunderbare Zusammenarbeit“ bedankte sich Thomas Zuhr, Geschäftsführer des Hirmer Verlags, der auch die Grüße von Verleger Dirk Ippen übermittelte. Es sei „ein Zeitdokument der besonderen Art entstanden“, sagte Zuhr. Es biete „eine Reise durch die Vergangenheit mit einem Sprung in die Zukunft“ und könne auch als Basis für die weitere Stadtplanung dienen. Da passte es gut, dass Frei unter den Zuhörern auch Stadtbaumeister Florian Ernst begrüßte.

Das Buch: „Bad Tölz – Eine Stadt im Wandel der Zeit“, 240 Seiten, erschienen im Hirmer Verlag, ist ab Samstag in allen Buchhandlungen im Landkreis erhältlich. Es kostet 39,80 Euro.

