Asklepios-Stadtklinik in Bad Tölz: Neues Café als Treffpunkt - nicht nur für Patienten

Von: Sabine Schörner

Strahlende Gesichter bei der Eröffnung: (v. li.) Benjamin Klein, Jasmin Geiger, Tanja Frank, Jessica Linseisen, Ömer Özturk und Chris Hausner von Kanne Café sowie Klinikgeschäftsführer Felix Rauschek und Klinikmanagerin Elina Bodenhausen © Asklepios

Zwischendurch eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen: Das kann für Patienten und Besucher zu den schöneren Seiten eines Klinikaufenthalts gehören. Dazu gibt es jetzt auch an der Tölzer Stadtklinik das passende Angebot.

Bad Tölz – Die neue Cafeteria der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz ist eröffnet. Betreiber ist die Kanne Café GmbH. Beide Seiten äußern sich in einer Pressemitteilung erfreut über die Zusammenarbeit.

Räumlichkeiten für Krankenhaus-Café komplett umgebaut

Das Café befindet sich im Erdgeschoss der Klinik neben der Radiologischen Gemeinschaftspraxis und ist auch von außen erreichbar. Es soll ein Treffpunkt für Mitarbeiter der Klinik, Patienten, Besucher und Anwohner im Badeteil sein. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Klinikgeschäftsführer Felix Rauschek freut sich, wieder eine Cafeteria auf dem Klinikgelände anbieten zu können und mit Kanne Café „einen starken Betreiber“ gefunden zu haben. Die Räumlichkeiten wurden dafür komplett umgebaut und bieten laut Mitteilung „ein angenehmes Ambiente“ mit Sonnenterrasse samt Blick auf den Klinikpark und das Bergpanorama.

Klinik-Cafeteria bietet Rabatte fürs Personal

Angeboten werden ein umfangreiches Sortiment an Heißgetränken, Snacks, Speisen sowie Utensilien des täglichen Bedarfs. Zudem gibt es speziell für das Klinikpersonal besondere Angebote und Rabatte. Das Krankenhaus beschäftigt rund 830 Mitarbeiter und versorgt jährlich etwa 12.000 Patienten stationär und 20.000 ambulant. Am Tag der Eröffnung des Cafés gab es für die Besucher ein Glücksrad sowie weitere Attraktionen.

„Auch wir sind glücklich, dass wir die Möglichkeit haben, das Café im traditionsreichen Tölzer Krankenhaus zu betreiben“, wird in der Mitteilung Chris Hausner, Head of Operations der Kanne Café GmbH, zitiert. Das 1996 gegründete Unternehmen ist nach eigenen Angaben Marktführer im Planen, Bauen und Betreiben von Krankenhaus-Cafeterien. An bundesweit 38 Standorten beschäftigt die Kanne Café GmbH mehr als 120 Mitarbeiter.

