Tölzer Kulturverein „Lust“ stellt neues Herbstprogramm vor

Kultur

Von Ines Gokus schließen

Im Oktober erwacht der Tölzer Kulturverein „Lust“ wieder aus der Sommerpause und beginnt mit seinen Veranstaltungen im Kulturhaus „Alte Madlschule“. Im Herbst und Winter stehen wieder etliche Konzerte, Theateraufführungen und eine Ausstellung auf dem Programm.

Bad Tölz – Los geht’s bereits an diesem Samstag , 1. Oktober, mit dem Musiker Maxi Pongratz. Es folgt am 7. Oktober Kabarett mit Claudia Pichler. Am 14. und 15. Oktober findet wieder die Ausstellung der Aktmalgruppe statt, und am 21. Oktober tritt der Südtiroler Musiker Dominik Plangger auf. Auch an der „Nacht der blauen Wunder“ beteiligt sich der Verein am 15. Oktober. In der „Alten Madlschule“ treten im Rahmen des Kneipen-Musikfestivals „Brass da la Vista“ auf.

Neues Format ab Januar

Mit „Bessel und Schlagenhaufer“ geht es am 29. Oktober kabarettistisch weiter, und vom 4. bis 6. November gibt es wieder den beliebten „Lehards-Abend“ – an drei aufeinander folgenden Tagen. Irische Musik präsentiert Clare Sands am 19. November. Die „Zweckinger Band“ spielt am 26. November Folk-Rock aus Bayern. Im neuen Jahr, am 5. Januar, gibt es eine Premiere von „Müller’s Lust“, eine Talkshow mit Sepp Müller und Prominenten. Details dazu werden noch bekannt geben, teilt die „Lust“ mit. Und am voraussichtlich 14. Januar spielt „Opa’s Diandl“ auf. Am 4. März tritt „Cara“, eine Celtic-Folk-Band auf, und vom 10. bis 25. März, wird nochmal das Lust-Theaterstück „Der II. Ludwig“ aufgeführt.

Weitere Infos, auch zu den Preisen, gibt es auf www.kulturverein-lust.de. Soweit nicht anders angegeben ist der Einlass jeweils um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten gibt es bei Schreibwaren Zauner oder an der Abendkasse.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)