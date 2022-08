Neues Paradies für Mountainbiker: Radlpark in Bad Tölz eröffnet

Von: Felicitas Bogner

Neben Jugendlichen, die schon auf den Strecken flitzten, freuen sich über die Eröffnung des neuen Radlparks auch (v.li.): Theo Lochner, Ingo Mehner, Bernd Gassl, Clemens Mauksch und Thomas Holz mit Kindern. Größerer Park mit längeren Strecken eröffnet Kleinere Restarbeiten stehen noch aus © arndt pröhl

Der neue Radlpark an der General-Patton-Straße ist seit kurzem für Groß und Klein befahrbar. Ohne das Anpacken von radsportbegeisterten Familien wäre das nicht möglich.

Bad Tölz – „Das hier ist eines der Projekte, die so richtig Spaß machen“, frohlockte der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner bei der Eröffnung des neuen Radlparks an der General-Patton-Straße in Bad Tölz. Nachdem der bisherige Dirtpark am Sportpark der Baustelle für die Nordumfahrung weichen musste (wir berichteten), packten engagierte Eltern, Jugendliche und Sportbegeisterte zum zweiten Mal tatkräftig an und haben an neuer Stelle einen größeren und aktionsreicheren Bikepark mit Pump- und Jumptrack, also verschiedenen Parcours, erschaffen.

Zur Eröffnung trafen sich dieser Tage Bürgermeister Ingo Mehner mit Theo Lochner vom Bauamt und dem Initiator des Projekts Thomas Holz. Überdies war Bernd Gassl von der Tölzer Jugendförderung und viele Eltern und Jugendliche dabei. Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen. Frei nach dem Motto „Stadt ist das, was du draus machst“ halfen zirka 40 Freiwillige bei der Erschaffung zusammen, zogen erst über 80 Tonnen Rasen ab, um dann in vielen weiteren Schritten zirka 1000 Tonnen Material zu den neuen Strecken zu verarbeiten.

40 freiwillige Helfer errichten neuen Radlpark in Bad Tölz

Am 14. Juli sei der erste Bagger gekommen. „Wir haben das alles also in zweieinhalb Wochen hinbekommen. Alle Formen der Strecke sind mit Handarbeit hin modelliert“, erklärt Holz. Fachlich wurde die eifrige Gruppe um die Väter Thomas Holz und Clemens Mauksch von einer Planungsfirma unterstützt. „Es war bei der Größenordnung des neuen Parks natürlich auch nochmal ein wesentlich höherer Planungsaufwand im Vorfeld“, erklärt Holz. Auf zwei Spuren, einem Pumptrack und einem Jumptrack, können sich Mountainbikebegeisterte nun austoben. Die leichtere der beiden Strecken kann sogar von Kindern auf Laufrädern und Anfängern befahren werden, die schwerere 150 Meter lange Variante mit hohen Sprüngen richtet sich an Fortgeschrittenere, erklärt Rathaussprecherin Birte Otterbach.

Größerer Park mit längeren Strecken eröffnet

Wie auch bei dem bisher sehr viel genutzten Parcours am Sportpark stelle die Stadt Bad Tölz das Grundstück und unterstützte den Bau finanziell sowie mit Betriebshofleistungen und Material. Tiefbauarbeiten wurden von einem Unternehmen erledigt. „Wir freuen uns, dass wir einen neuen so großen Standort bekommen haben, und er kann sich sowohl von der Größe als auch den Strecken im Vergleich mit anderen Parks im Oberland sehen lassen“, bilanzierte Holz.

Die Fläche dazu habe mehrere Vorteile: „Zum einen war es hier nicht zu sehr von Bäumen bewachsen und man konnte den Parcours gut drum herum bauen“, meinte Mehner. Zum anderen, so schilderte Gassl, sei die Sportattraktion an der Stelle eine Chance, das Viertel am Lettenholz zu beleben. Immerhin würden hier laut Mehner die meisten Kinder und Jugendlichen auf einem Fleck wohnen. „Wenn dadurch junge Leute vermehrt herkommen, wird das etwas abgelegenere Viertel gut integriert und angeschlossen“, meint Mehner. Gassl berichtet, dass die Anwohner sofortaufgeschlossen gegenüber dem Bau waren. „Wir haben sie per Wurfsendung informiert und es haben gleich so viele mithelfen wollen, dass wir das in Teams koordinieren mussten.“

Kleinere Restarbeiten stehen noch aus

Auch wenn noch kleine Restarbeiten ausstehen und die Helfer mehr Aufenthaltsqualität in dem Park schaffen wollen, ist er bereits befahrbar. Das nutzen auch die Freunde Ben, Michi und Felix. „Ich war am alten Dirtpark schon immer mit meinen Freunden“, berichtet der 15-jährige Ben während er eine kleine Pause zwischen seinen Sprüngen einlegt. „Als wir gehört haben, dass hier ein neuer Park entsteht, haben wir gleich mitgeholfen“, sagt der Schüler. Seine Hauptaufgabe sei es dabei gewesen, Wasser auf der Bahn zu verteilen, bevor Holz mit einer Rüttelplatte zum Befestigen drüber gearbeitet hätte. Nun freut sich Ben über das Endresultat. „Ich komm sicher mehrmals pro Woche her“, sagt er, schnallt sich seinen Helm an, schwingt ein Bein über den Sattel und tritt in die Pedale.

