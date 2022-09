Neues Programm der „Akademie am Schloßplatz“: Lokale Prominente im Fokus

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Freuen sich, dass die Vorträge so gut angenommen werden: Die Organisatoren (v. li.) Harald Roßberger (Sing- und Musikschule), Albert Maly-Motta und Karlheinz Bille (Planetarium und Marionettentheater) sowie Marcus Stiegler (Volkshochschule). © Veranstalter

Die „Akademie am Schloßplatz“ stellt ihr neues Programm vor. Ab dem 30. September geht es mit insgesamt 21 verschiedenen Vorträgen los.

Bad Tölz – Die Tölzer „Akademie am Schloßplatz“ hat nun das neue Veranstaltungsprogramm für Herbst und Winter vorgestellt. Hinter der Akademie stehen als Organisatoren die Volkshochschule, das Planetarium, das Marionettentheater sowie die Sing- und Musikschule – also alles Einrichtungen, die am Schloßplatz beheimatet sind. Im vergangenen Jahr hatten sie sich erstmals in dieser Form präsentiert – und es kam gut an. Trotz der schwierigen Corona-Umstände sei man mit dem Besucherinteresse sehr zufrieden gewesen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Deshalb habe man „hochmotiviert“ ein neues Angebot geschnürt.

Es ist auch in diesem Jahr sehr abwechslungsreich. Die Themenpalette ist groß und deckt Vorträge und Referenten aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Astronomie, Theater, Musik, Naturwissenschaft und Medizin ab. Es gibt 21 Veranstaltungen im Saal des Marionettentheaters. Sie finden jeweils freitags statt und dauern 90 Minuten. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Hier eine Vorschau bis Weihnachten.

Multivisionsshow über Namibia

Start ist am 30. September mit einer Gesprächsrunde mit Landrat Josef Niedermaier (FW). Veronika Ahn-Tauchnitz, Redaktionsleiterin des Tölzer Kurier, und Jura-Student Christoph Ellmann werden Niedermaier auf den Zahn fühlen. Am 7. Oktober schließt sich eine Multivisionsshow über Namibia an. Alois Hackermeier berichtet über seine Reise. Der Zauberkünstler Andreas Maier berichtet am 14. Oktober im Gespräch mit Albert Maly-Motta über die Kunst der Illusion. Maier ist schon am 8. Oktober mit einem Solo-Programm im Marionettentheater zu sehen.

Was sich alles mit dem Baustoff Holz umsetzen lässt, berichtet Anette Völker-Rasor am 21. Oktober. Eine Woche später, am 28. Oktober, nimmt Josef Wagerer die Besucher mit auf eine virtuelle Tour durch die Münchner Altstadt. Die Astronomie, genauer gesagt das James-Webb-Teleskop, steht am 4. November im Mittelpunkt. Wolfgang Holota, Chefingenieur eines gemeinsamen Projekts von ESA, CSA und NASA, spricht über „die Suche nach dem ersten Licht“. Wie die Digitalisierung unseren Alltag beeinflusst, darüber spricht Manfred Hachen am 11. November. Er wagt auch einen Blick in die Zukunft. Um 100 Jahre Skisport in Tölz und im Isarwinkel geht es dann am 18. November. Über die Gründung des Tölzer Skiclubs sprechen der Ehrenvorstand Hanns Rein und Bürgermeister Ingo Mehner, heute Vorstand des Skiclubs.

Florian Rein von den Bananafishbones am 16. Dezember im Interview

Seit einigen Jahren ist die Stiftung Kunst und Natur im Heilbrunner Ortsteil Nantesbuch ansässig. Über deren Arbeit sowie über das komplexe Verhältnis zwischen Mensch und Natur referiert am 25. November Sinan von Stietencron, leitender Kurator für den Bereich Natur. Im ewigen Eis zu leben, fasziniert viele Menschen. Wie er 15 Winter auf der Amundsen-Scott-Südpolstation inmitten der Antarktis erlebt hat, berichtet Robert Schwarz am 2. Dezember. Florian Rein ist nicht nur Schlagzeuger, sondern auch Bandleader, Produzent und Veranstalter: Musikschulleiter Harald Roßberger und Dritter Bürgermeister Michael Lindmair fühlen Rein am 16. Dezember auf den Zahn. Der Eintritt kostet jeweils 14 Euro. Karten gibt es bei den einzelnen Einrichtungen sowie im Stadtmuseum und bei der Tourist-Info. Zudem liegt an vielen Stellen der Flyer aus. Detaillierte Infos im Internet finden sich auf www.vhs-badtoelz.de.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)