Kurs in Bad Tölz: Ganz simpel Selbstverteidigung lernen

Was tun, wenn man plötzlich auf der Straße angegriffen wird? Die richtige Reaktion kann man in einem Selbstverteidigungskurs lernen.

Bad Tölz– Was tun, wenn bei einem Angreifer plötzlich die Sicherungen durchbrennen und eine Schlägerei droht? Der natürliche Reflex ist „Stop“ zu rufen und die Arme hoch zu reißen. Genau auf diesen Reflexen baut ein Selbstverteidigungs-Workshop im Tölzer „Siam Gym“ auf, den die neuen Inhaber zum ersten Mal anbieten. Der Kurs findet an den nächsten vier Freitagen - ab 5. Juli - um 17 Uhr statt. Er dauert jeweils 90 Minuten.

Das „Siam Gym“ ist ein 170 Quadratmeter großes Muay-Thai-Studio in der Bairawieser Straße. Angeboten wird dort Boxen, Thaiboxen, MMA, Siam Fit und die so genannte Krav Maga-Selbstverteidigung. Am 1. Juni übernahmen Emanuel Globisch und Jennifer Kinshofer das Studio vom bisherigen Inhaber Sebastian Sixt.

In dem Selbstverteidigungskurs dreht sich alles um Krav Maga, was so viel wie Kontaktkampf bedeutet. Angewendet wird es unter anderem vom israelischen Militär und der Polizei. Es gibt aber auch eine abgewandelte Form für Privatpersonen.

Schnupperkurs in Selbstverteidigung ab Freitag

Selbstverteidigungskurse gibt es eine ganze Menge. Was spricht dafür, Krav Maga zu erlernen? „Die Techniken sind sehr simpel und effektiv“, antwortet Trainer Ludwig Wendel. „Krav Maga ist auch kein wirklicher Sport, es gibt keine Regeln.“

Der am Freitag beginnende Schnupperkurs wende sich auch an Einsteiger, die bislang nichts mit Kampfsport am Hut haben. Je mehr Grundwissen vorhanden ist, desto höher ist die Intensität. „Bei Anfängern geht es vor allem erst mal um das Erlernen von Techniken“, sagt Lendel Aufgebaut wird auf die natürlichen Reflexe. Die Trainer zeigen dann, wie man stabil steht, einen Vollblock aufbaut und beispielsweise einen Messerangriff abwehrt: „Es geht nicht darum, andere zu vermöbeln“, betont Lendel. Und so geht es in dem Kurs auch um Techniken, wie sich Schlägereien abwenden lassen – beispielsweise, indem man andere Menschen auf einen Angriff aufmerksam macht. Lendel: „Die Täter wollen nicht erkannt werden und lassen dann oft ab.“