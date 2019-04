Neues Tölzer Sportangebot bringt Säuglinge auf Trab

Die Tölzer Kindersportschule hat ein neues Angebot. Und die Zielgruppe ist ziemlich jung.

Bad Tölz– Babys haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Aus den unbeholfenen Versuchen, Ärmchen und Beinchen zu strecken, wird schon bald ein Drehen, Rollen, dann Krabbeln und schließlich Laufen.

Um den Kleinsten ab drei Monaten die Möglichkeit zu geben, in geschütztem Rahmen ihre Beweglichkeit auszuprobieren, bietet die Tölzer Kindersportschule (KISS), ein Angebot des Turnvereins Bad Tölz, jetzt für Säuglinge Kurse an.

„Die Idee ist auf zweierlei Art und Weise entstanden“, sagt KISS-Leiter Christian Haas. „Zum einen bin ich im Juli selbst Vater geworden. Da habe ich mir gedacht, es wäre toll, wenn man was Schönes mit den ganz Kleinen machen könnte.“ Zum anderen hätte er über eine Kollegin aus dem Sportschulen-Bereich das Konzept „Babys in Bewegung“ kennengelernt. „Darauf basiert unser Programm.“

Gedacht ist, dass die Babys in verschiedenen Entwicklungsstufen begleitet werden. „Es sollen alle Sinne angeregt werden. Durch Lieder und Berühren.“ Die Eltern erhalten auch Anregungen für zu Hause mit. Damit die teilnehmenden Babys in ihrer Entwicklung in etwa auf dem gleichen Stand sind, sind die drei Stufen recht eng gefasst. Immer zwei Geburtsmonate kommen zusammen in eine Gruppe.

Die Kurse finden vormittags statt und sind auf eine Stunde angesetzt. „Aber es soll ein entspanntes Kommen und Gehen sein“, sagt Haas, der aus eigener Erfahrung weiß, dass man sich mit einem Baby eben nicht immer genau an einen Termin halten kann. Deshalb werden die Kursleiter auch schon einige Zeit vor Beginn und einige Zeit nach Ende da sein. Durchführen wird die Kurse Anna Galli, eine Diplomsportwissenschaftlerin. „Sie beschäftigt sich schon lange mit dem Thema.“ Unterstützung erhält sie von Christian Haas und Franziska Mühlbauer, die stellvertretende Leiterin der KISS.

Turnen in Windeln

Damit sie sich optimal bewegen können, sollen die Babys nur in Windel oder Body bekleidet sein können. Dafür muss eine entsprechende Raumtemperatur gewährleistet sein. Im Besprechungszimmer oberhalb des KISS-Büros bei der Dreifachturnhalle sind die Voraussetzungen gegeben. Dort finden die Stunden für die ersten beiden Stufen statt. Für Stufe drei geht es dann in den Gymnastikraum. „Wenn die Kinder schon krabbeln oder robben, brauchen sie einfach mehr Platz, um sich austoben zu können“, so Haas.

Seit Haas 2016 die Kindersportschule übernommen hat, ist die Entwicklung enorm vorangeschritten. Konnte er die etwa 60 Kinder damals noch überwiegend allein betreuen, gibt es für die 170 Kinder, die jetzt in der KISS Sport treiben, inzwischen neben Vollzeitkraft Haas und Teilzeitkraft Mühlbauer sechs weitere Übungsleiter, die neben den wöchentlichen Stunden auch bei den Feriencamps mithelfen. Mit bis zu 350 Kindern rechnet Haas in diesem Jahr, die in der schulfreien Zeit an einem der Angebote teilnehmen. „Wir sind stolz darauf, was wir hier anbieten können“. Dabei legt Haas wert darauf, dass der Betreuungsschlüssel stimmt, die Gruppen nicht zu groß werden.

Die Vision, mit der er angetreten sei, sei gewesen, Kindern zu vermitteln, wie sinnvoll und freudvoll Bewegung ist. „Das Wichtigste ist, dass alle Spaß daran haben.“

Anmeldung

Noch sind ein paar Plätze frei für die BabyKISS. Alle Infos gibt es unter www.

kindersportschule-

badtoelz.de. Start der BabyKISS ist am 29. April. Die Kurskosten liegen bei 65 Euro beziehungsweise 50 Euro für TV-Mitglieder.

