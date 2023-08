Dark-Rock-Band „A Life Divided“ bringt neues Album raus

Von: Melina Staar

Ein Spiegel der letzten Jahre ist das neue Album der Band „A Life Divided“ um Sänger Jürgen Plangger (vorne). © Band

„Down the Spiral of a soul“ heißt das neue Album von „A Life Divided“. Tatsächlich gibt die Dark- und Synth-Rock-Band, die ihre Wurzeln im Oberland hat, darin einen Einblick in ihr Seelenleben der vergangenen Jahre.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Unser letztes Album ist im Januar 2020 erschienen“, erklärt Sänger Jürgen Plangger (44), der in Geretsried zuhause ist, die Hintergründe. „Wir hatten das Glück, unsere Tour zu Ende fahren zu können.“ Danach war Lockdown. „Erst fand ich das noch cool, Zeit für die Familie zu haben. Aber es hat sich in die Länge gezogen.“ Da Musik sowieso immer eine Rolle in seinem Leben spiele, seien in der Zeit neue Lieder entstanden. „Sie spiegeln die Gefühlswelt damals wider.“

Zusammen mit Erik Damköhler, Keyboarder und guter Freund seit Sandkasten-Zeiten, wurde den neuen Songs Leben eingehaucht. „Jeder von uns setzt sich in sein Kämmerlein und komponiert für sich. So kann man sich Zeit nehmen und dann kreativ sein, wenn es am besten passt.“ Die Ideen tauschen die Freunde dann aus.

„Wir waren in der glücklichen Lage, uns Zeit lassen zu können“

Irgendwann standen die Songs für das neue Album fest. Die vier Musiker – neben Sänger Jürgen Plangger noch Tony Berger (Gitarre), Tobias Egger (Bass) und Manuel Di Camillo (Schlagzeug) – haben eigene Aufnahmestudios zu Hause. So war es auch während der Corona-Zeit möglich, dass jeder seinen Teil der Lieder aufnimmt. Bis das Album im Kasten war, habe es aber trotzdem eine Weile gedauert, so Plangger. Denn alle Musiker gehen ihrem Hobby nebenberuflich nach – Plangger ist eigentlich bei Bayern 3 tätig und ist dort unter anderem für Werbemelodien zuständig. „Wir waren diesmal aber durch Corona auch in der glücklichen Lage, uns Zeit lassen zu können.“

Auf die Frage nach einem Lieblingslied auf dem Album sagt Plangger: „Jeder der Songs ist mir ans Herz gewachsen“. Das Stück „Life goes on“ habe er für seinen sechsjährigen Sohn geschrieben. „Es geht darum, Dinge nicht zu ernst zu nehmen. Das möchte ich ihm gerne mitgeben. Ich merke an mir selbst, dass ich manchmal mit Themen ins Bett gehe, die mich um den Schlaf bringen.“ Weitere Erklärungen für die neuen Lieder möchte Plangger gar nicht geben. „Mir ist es wichtig, dass jeder selbst für sich etwas aus den Songs zieht.“

Tour startet im September

Die Resonanz auf das neue Album ist bislang sehr gut. Verfolgen kann Plangger das über die Klickzahlen. Genaue Verkaufszahlen für das Album gibt es noch nicht. „Wir gehen ja erst auf Tour.“ Diese startet im September mit einem Auftritt im Münchner „Backstage“. Bis Oktober werden neun Konzerte gespielt, vier davon in Bayern.

Auch wenn die Tour erst beginnt: Langweilig war dieses Jahr nicht für Jürgen Plangger. Im Juli war „A Life Divided“ auf zwei Festivals unterwegs, dem „Amphi Festival“ in Köln und dem „Rockharz Festival“ in Ballenstedt in Sachsen-Anhalt. Letzteres sei „richtig groß. Wir haben Blut geleckt für unsere Tour“, sagt er lachend. Es sei immer schön, neue Fans zu begeistern. „Man lernt auch die anderen Künstler kennen.“ Bei dem Festival war auch die Band „Lord of the Lost“, der deutsche Beitrag zum diesjährigen Eurovision Song Contest, zu Gast. Mit deren Sänger Chris Harms hat Jürgen Plangger in der Vergangenheit gemeinsam gesungen.

Als Gitarrist mit „Eisbrecher“ unterwegs

Neben den Festivals mit „A Life Divided“ war Plangger in diesem Jahr auch als „Eisbrecher“-Gitarrist viel unterwegs. „Ich mache das seit 17 Jahren, dass ich in beiden Bands spiele. Mal lässt es sich besser vereinbaren, mal ist es stressiger.“ Dieses Jahr sei er sehr viel unterwegs gewesen. Zum 20. Geburtstag ging „Eisbrecher“ auf Tour durch Deutschland und Europa. „Das war eines der stressigsten Jahre“, gibt er zu. „Aber auch eines der schönsten und erfolgreichsten.“

„A Life Divided“ wird heuer ebenfalls 20 Jahre alt. Plangger erinnert sich an die Anfänge. „Wir haben versucht, unsere Rockmusik mit elektronischer Musik aufzubereiten. Das war damals ein neuer Sound.“ Herausfordernd sei vor allem die Technik gewesen. Als die Band „Linkin’ Park“ berühmt geworden sei, sei diese Art der Musik schließlich „salonfähig“ geworden. Und wie geht es nach der Tour weiter? Ein neues Album ist zwar noch nicht in Planung. Aber einige Ideen seien liegen geblieben – vielleicht eine Grundlage für die nächste Platte.

