Nicht geblinkt: Autofahrer verursacht Auffahrunfall 

Den Blinker nicht betätigt und dann auch noch Unfallflucht begangen – ein bislang Autofahrer hat sich am Sonntag in Bad Tölz nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

Bad Tölz - Leidtragender ist ein Motorradfahrer (68) aus Sauerlach. Er war gegen 12 Uhr mit seiner Honda auf der B 13 in Richtung Lenggries unterwegs. Vor ihm fuhr ein roter Pkw. Wie die Polizei mitteilt, bog das Auto unvermittelt an der Einmündung des Buchsteinwegs nach links ab. Der Motorradfahrer versuchte noch auszuweichen, stieß jedoch gegen die hintere rechte Ecke des Autos und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit leichten Verletzungen an der Hüfte ins Tölzer Krankenhaus. Der Autofahrer hielt nicht an.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0 80 41/76 10 60 entgegen. (sis)

