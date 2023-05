„Nicht mehr der FC Bayern von früher“: Fans aus dem Landkreis enttäuscht über Vereinsvorstand

Bilder aus vergangenen Tagen: Die Meisterfeier könnte beim FC Bayern München heuer ausfallen. Der Rekordmeister hat beim Bundesliga-Saisonfinale am Samstag nur noch eine kleine Chance auf den Titel.

FC-Bayern-Fans im Landkreis stellen sich auf Saison ohne Titelgewinn ein. Sie üben starke Kritik am Vorstand.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In der Bundesligatabelle bietet sich ein ungewohnter Anblick. Vor dem letzten Spieltag an diesem Wochenende steht einmal nicht der sonst so dominante FC Bayern München, sondern Borussia Dortmund auf dem ersten Tabellenplatz. Den Bayern droht somit die erste titellose Saison seit 2012. Bayern- Fans im Landkreis blicken dementsprechend wenig optimistisch auf das Saisonfinale.

Hias Hammerl ohne Hoffnung auf Meistertitel

Hias Hammerl (79) etwa hat die Hoffnungen auf den Meistertitel schon begraben. „Wir liegen zwei Punkte hinten, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dortmunder verlieren“, meint der eingefleischte Bayern-Fan aus Ried. Verantwortlich für die verpatzte Saison macht er vor allem die Bayern-Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. „So viel Dummheit habe ich noch nicht erlebt“, sagt Hammerl – seit rund 50 Jahren Vereinsmitglied – mit Blick auf die Entlassung von Julian Nagelsmann. Auch bei der Mannschaftsaufstellung und mit Fehleinkäufen von Spielern habe man sich verspekuliert. Hammerl ist sich sicher: „Das gibt noch einen großen Krach.“

Harald Michel (54) glaubt hingegen noch an ein Titelwunder. „Im Fußball ist alles möglich“, meint der Vorsitzende des Geretsrieder FCB-Fanclubs „Die Filetgranen“. Ein Fünkchen Hoffnung bestehe also noch. Wirklich verdient habe sein Verein die Meisterschale aber nicht. „Die Vorrunde war stark, aber die Rückrunde war vom Niveau nicht das, was man von einem FC Bayern erwartet“, findet Michel.

Vielleicht sei es deshalb gar nicht schlecht, wenn heuer ein anderer Verein den Titel hole. Natürlich stimme das ein wenig traurig, so der „Filetgranen“-Boss, aus sportlicher Sicht sei dies aber positiv. Nicht nur, um wieder etwas mehr Spannung in die Bundesliga zu bringen, sondern auch, um sich wieder mehr über den Meistertitel freuen zu können. „Der wurde am Ende nur noch registriert, weil er so zur Gewohnheit geworden war.“

Man habe im Verein den Fehler gemacht, Lewandowski nach seinem Abgang nicht zu ersetzten. „Und ohne zentralen Mittelstürmer, der die Tore schießt, funktioniert es nicht“, so der Vorsitzende des Fanclubs. Außerdem habe die Bayern-Führung während der Saison immer wieder Unruhe in den Verein gebracht, zum Beispiel durch die „unglückliche Trainerentlassung“. Michel: „Das ist nicht mehr der FC Bayern von früher.“ Er erwartet deshalb von allem Beteiligten eine gründliche Saisonaufarbeitung. Jeder müsse sich und seine Entscheidungen kritisch hinterfragen. „Ein ,Weiter so‘ darf es nicht geben“, ist Michel überzeugt.

Auch Michael Schmid (48), Vorsitzender des Fanclubs „d’Münsinger“, hielte einen Titelgewinn nach dieser Saison für unverdient. Das jüngste Spiel gegen Leipzig – Bayern verlor 1:3 – habe gezeigt, dass die Bayern dem Gegner kaum etwas entgegenzusetzen hätten. „Das ist man vom FC Bayern einfach nicht gewohnt.“ Er sieht nun die Verantwortlichen in der Führungsetage in der Pflicht. „Wenn es der Anspruch des FC Bayern ist, immer drei Titel zu gewinnen, dann muss man nach dieser Saison alles hinterfragen“, findet Schmid.

Andreas Rammler, Bürgermeister der Gemeinde Sachsenkam und Leiter des Fanclubs Bavaria Oberland © A

„Das Ding ist zu 99 Prozent gelaufen“, ist sich Andreas Rammler (45), Bürgermeister der Gemeinde Sachsenkam und Leiter des Fanclubs Bavaria Oberland, sicher. Zwar habe es schon Spieltage gegeben, an denen das Unmögliche möglich gemacht wurde, dafür müsste diesen Samstag aber alles zusammenpassen. Was angesichts der Heimpleite gegen RB Leipzig eher unwahrscheinlich sei. „In der ersten Halbzeit hatte ich noch berechtigte Hoffnungen“, sagt Rammler, der die Partie live im Stadion verfolgte. „Nach dem 1:1 konnte die Mannschaft aber, wie schon so oft, einfach nicht mehr dagegen halten.“ Das Ergebnis sei symptomatisch für die Saison. „Das Vertrauen in die Mannschaft ist schon etwas angeknackst“, gibt der Bayernfan zu.

Andreas Rammler: „realistischerweise bescheidenen Chancen“

Ganz die Hoffnung auf den Titel aufgeben, das will Rammler aber nicht – trotz der „realistischerweise bescheidenen Chancen“, wie er sagt. „Erst wenn die 90 Minuten abgelaufen sind und das Ergebnis schwarz auf weiß feststeht.“ Er könne aber auch gut damit leben, wenn ein anderer Verein heuer die Meisterschaft gewinne. Wichtiger als der Titel sei ihm, dass die Bayern mit einem Sieg in Köln die Saison „anständig zu Ende bringen“.

In der Vergangenheit habe die Mannschaft unter Druck am besten und am stabilsten gespielt. Diese Selbstverständlichkeit sei in dieser Saison abhanden gekommen, so Rammler. „Am individuellen Talent der Spieler liegt es nicht“, meint er. Eher daran, dass der ein oder andere nach den bereits gewonnenen Meisterschaften nachvollziehbarerweise zu satt sei. „Mit ein paar hungrigen Spielern schaut die Sache ganz anders aus“, ist Rammler überzeugt. Deshalb gelte es nun, den Blick nach vorne zu richten und sich auf die kommende Saison zu fokussieren. (fs)

