Nichts für Langschläfer: Kocherlball vor dem Tölzer Kurhaus

Etliche Tanzfreunde waren früh aufgestanden, um am Kocherlball auf der Kurhausterrasse teilzunehmen. © Bannier

Er ist eine alte Münchner Tradition und wurde nun auf der Kurhausterrasse wieder abgehalten: Der Kocherlball lockte mit Märschen, Walzern, Polkas und Mazurkas zum Tanz.

Bad Tölz – Nichts für Langschläfer ist der Tölzer Kocherlball, der nach zweijähriger Coronapause jetzt wieder am Sonntag von 6 Uhr bis 10 Uhr in der Früh auf der Terrasse des Kurhauses stattfand. Eine große Anhängerschar dieses traditionellen Tanzvergnügens war aus nah und fern nach Bad Tölz gekommen. Kocherlbälle sind vor über 100 Jahren in München in Mode gekommen: Dort haben sich die „kleinen Leute“, also die Bediensteten (Köchinnen, Diener, Laufboten) der „besseren Herrschaften“ zum Tanzen und Kennenlernen eingefunden, anschließend ging’s dann schnurstracks zurück zum Dienst.

Auch das Publikum von heute findet großen Gefallen an der ganz eigentümlichen Atmosphäre und dem Charme dieses altmünchnerischen Tanzvergnügens. Im Stil der „guten alten Zeit“ kostümierte Paare ließen sich vom „Musicanti Ballorchester“ und von Tanzmeister Philipp Korda inspirieren. Getanzt wurde zu den unsterblichen Ohrwürmern der Donaumonarchie mit Marsch, Walzer, Polka, Mazurka und Münchner Française. Auch bei den recht komplizierten höfisch-burlesken Formationstänzen machten fast alle mit.

Kocherlball im Rahmen der „Stadt mit der besonderen Note“

Wiederbelebt wurde der Kocherlball in Bad Tölz 2014 aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des Kurhauses. Er ist Teil eines bemerkenswerten Kulturkonzeptes unter dem Markenbegriff „Stadt mit der besonderen Note“. Es wurde in enger Zusammenarbeit mit einheimischen Künstlern und der Tölzer Musikschule entwickelt und bringt ein reichhaltiges Programm für Einheimische und Gäste aller Alters- und Interessengruppen bei freiem Eintritt auf die Bühne. Schon am Mittwoch, 22. Juni, um 19.30 Uhr treten die „Sonatori di Tollenze“ mit Musik von Mittelalter bis Barock im Kleinen Kursaal auf. (Rainer Bannier)

