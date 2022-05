Noch Tickets für das Tölzer Knabenchorfestival

Von: Christiane Mühlbauer

Der Tölzer Knabenchor ist an Christi Himmelfahrt in der Stadtpfarrkirche zu erleben, erstmals unter dem neuen Künstlerischen Leiter Michael Hofstetter. © Chor

Die Tage rund um Christi Himmelfahrt kommende Woche stehen heuer in Bad Tölz ganz im Zeichen des Knabenchorfestivals, das dieses Mal in der Stadtpfarrkirche stattfindet. Für alle Konzerte gibt es noch Karten. Mitwirkende sind diesmal alle großen bayerischen Knabenchöre.

Bad Tölz – Der Tölzer Knabenchor bestreitet das erste Konzert am Feiertag, also am Donnerstag, 26. Mai. Aufgeführt werden Motetten von Johann Sebastian Bach sowie aus dem Altbach’schen Archiv. Erstmals kann man den neuen Künstlerischen Leiter Michael Hofstetter in Bad Tölz erleben. Es folgen die Augsburger Domsingknaben am Freitag, 27. Mai. Sie singen unter anderem Kompositionen von Claudio Monteverdi und Heinrich Schütz.

Den Titel „Klänge der Zuversicht“ haben die Regensburger Domspatzen ihrem Programm am Samstag, 28. Mai, gegeben. Aufgeführt werden unter anderem gregorianische Choräle. Am Samstag ist auch der Männerchor des Tölzer Knabenchors um 11 Uhr in der Mühlfeldkirche zu hören.

Zum Abschluss gastiert am Sonntag, 29. Mai, der Windsbacher Knabenchor in der Kirche. Die Verantwortlichen wollen heuer auch ein junges Publikum ansprechen. Deshalb gibt es am Mittwoch, 25. Mai, ein „Pre-Opening-Konzert“ mit der Indie-Band „Kytes“ um 19 Uhr im Kurhaus.

Infos zu allen Programmen und Eintrittskarten (es gibt auch Abos) bei der Tourist-Info unter Telefon 0 80 41/78 67 15 und online auf www.bad-toelz.de im Bereich „Veranstaltungen“. Während der Festivaltage gibt es zudem kostenlose Freiluft-Veranstaltungen in der Stadt mit lokalen Künstlern.

