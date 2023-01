Nordspange Bad Tölz: Heuer doch noch kein Baubeginn

Von: Andreas Steppan

Umfangreiche Rodungen entlang der bestehenden B472 weisen bereits auf den bevorstehenden Bau der Tölzer Nordspange hin. Das heißt aber nicht, dass es mit den eigentlichen Arbeiten heuer schon losgeht. © Arndt Pröhl

Die komplizierte Geologie des Baugrunds verzögert die Umsetzung des Megaprojekts in Bad Tölz. Zudem muss erst noch getestet werden, wie die Erschütterungen beim Bau die Firma Sitec beeinträchtigen.

Bad Tölz – Entlang der bestehenden Tölzer Umgehungsstraße ist es nicht zu übersehen: Es wurde in den vergangenen Wochen kräftig ausgeholzt. Und in der Nähe des Bahnübergangs Allgaustraße sind seit einiger Zeit Bagger zu sehen, die reichlich Material ausheben – alles deutliche Vorzeichen auf das anstehende Tölzer Megaprojekt im Straßenbau: die Errichtung der Nordspange. Den eigentlichen Baubeginn hatte das Staatliche Bauamt Weilheim für Mitte 2023 anvisiert. Gegenüber dem Tölzer Kurier korrigiert der für den Landkreis zuständige Abteilungsleiter Martin Herda diesen Zeitplan nun allerdings. „Ein Baubeginn in diesem Jahr ist aktuell nicht absehbar“, sagt er. Voraussichtlich werde es bis Frühjahr 2024 dauern, bis die ersten Baumaßnahmen erfolgen.

Nordspange: Grundwasser und Bodenbeschaffenheit sind schwierig

In diesem Jahr sei das Staatliche Bauamt nämlich noch mit zwei Themen in der Vorbereitung des Straßenbaus beschäftigt. Als aufwendig schildert Herda vor allem eine weitere intensive Untersuchung des Baugrunds und der dortigen Grundwasserstände. „Wir haben festgestellt, dass wir im gesamten Bereich der Straßentrasse eine sehr diffizile, heterogene Geologie und Hydrologie haben“, erklärt der Abteilungsleiter.

Die Behörde habe bereits bei den Bohr- und Grundwassermessstellen zur Analyse des Untergrunds „nachgerüstet“. Die Ergebnisse der Untersuchungen müssten für die Ausschreibung nun noch in die exakte Baubeschreibung eingearbeitet werden. „Das wird uns voraussichtlich noch das ganze Jahr beschäftigen“, prognostiziert Herda.

Testfeld wegen „erschütterungssensiblen“ Anlagen von Sitec

Was heuer ebenfalls noch anstehe, seien Untersuchungen, wie sich die Bauarbeiten auf die Firma Sitec Aerospace auswirken könnten. Die künftige Nordspange wird relativ nahe an deren Gelände vorbeiführen. Zum Bau der Umgehung „fahren wir zur Bodenverdichtung schwere Geräte auf“, erklärt Herda. „Und Sitec hat einige erschütterungssensible Anlagen“. Deswegen werde vor Baubeginn noch in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München ein Testfeld angelegt, um zu messen, welche Auswirkungen die zu erwartenden Vibrationen auf die Gebäude des Luftfahrtzulieferers und dessen Maschinen haben.

In nächster Zeit geplant sei die weitere Entsorgung von teils militärischen Altlasten im Baugrund, der Abriss des zwischen den Häusern am Lettenholz und dem Baywa-Markt einzeln stehenden ehemaligen Bahnwärterhäuschens sowie die Verlegung von Gas- und Gashochdruckleitungen, die sich ebenfalls in der Nähe der Baywa befinden und dem Baufeld im Wege wären.

Vorabmaßnahmen für Nordspange kosten 3 Millionen Euro

Herda schätzt, dass die in 2023 geplanten Vorabmaßnahmen zum Bau der Nordspange allein drei Millionen Euro kosten. Wenn es dann 2024 an das eigentliche Hauptbauvorhaben gehe, sei der erste Schritt, bei Greiling sowie im Bereich der B13 nördlich von Sitec provisorische Fahrtwege anzulegen, über die der Verkehr während der Bauphase rollt.

