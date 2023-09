Nordspange Bad Tölz: Trasse schon zu sehen - doch bis zum Baubeginn dauert‘s noch

Von: Andreas Steppan

Auf der künftigen Straßentrasse zwischen Allgaustraße und Sachsenkamer Straße wird zurzeit der sehr lehmige Boden abgetragen. © Krinner

Zwischen Allgaustraße und Sachsenkamer Straße in Bad Tölz kann man aktuell sehen, wo künftig die Nordspange gebaut wird. Der Baubeginn verzögert sich noch.

Bad Tölz – Die Tölzer Nordspange ist ein Mega-Straßenbauprojekt, das mittlerweile seit Jahrzehnten in der Diskussion ist. Eine Baugenehmigung für die Umgehungsstraße auf der Flinthöhe liegt seit vier Jahren vor, der symbolische erste Spatenstich erfolgte im August 2021. Bis zum Baubeginn allerdings gab es immer wieder Verzögerungen. Nach Stand der Dinge geht Martin Herda, zuständiger Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt Weilheim, weiterhin von einem Start der Maßnahme im Jahr 2024 aus. „Wann genau, kann ich aber noch nicht sagen“, erklärt er.

Nordspange Bad Tölz: Baugrundgutachten in Arbeit

Anfang des Jahres hatte Herda die Erwartungen, dass noch heuer gebaut wird, enttäuscht. Das Thema, das dafür hauptsächlich verantwortlich ist, ist auch jetzt noch in Bearbeitung: der komplizierte Baugrund. „Aktuell sind wir dabei, das Baugrundgutachten fertigzustellen“, sagt Herda. Hier seien einerseits ein Gesamtgutachten, andererseits welche für die einzelnen Streckenabschnitte nötig. Bekanntlich hatten Voruntersuchungen ergeben, dass der Untergrund, auf dem die neue Umgehungsstraße gebaut werden soll, in geologischer wie auch hydrologischer Sicht extrem schwierige Bedingungen aufweist. „Es gibt zum Beispiel stark schwankende Grundwasserstände beziehungsweise einen starken Abfall der Grundwasserstände zwischen einzelnen Messstellen“, so Herda. Die Gutachten, so sie denn fertig sind, werden ihm zufolge dann Grundlage für die Ausschreibung der Arbeiten sein.

Weitgehend abhaken kann das Staatliche Bauamt unterdessen ein weiteres Problemfeld. Es galt zu untersuchen, ob die Bauarbeiten sich möglicherweise auf den Betrieb der Firma SAM – bis vor Kurzem noch bekannt unter dem Namen „Sitec Aerospace“ – auswirken würde.

Testfeld für Nordspangen-Bau in Bad Tölz neben Firma SAM

„Die Erschütterungsuntersuchungen wurden mittlerweile durchgeführt“, berichtet Herda. Dazu sei an der B13 ein Testfeld angelegt worden. An einem Wochenendtag habe man dort probeweise ein Verdichtungsgerät eingesetzt, wie es auch bei den echten Bauarbeiten benutzt werden soll. In der Firma sei gleichzeitig zu Testzwecken eine CNC-Maschine eingeschaltet worden. Dabei seien Messungen durchgeführt worden, um festzustellen, ob die Erschütterungen Einfluss auf die Maschinen oder auf die damit hergestellten Produkte hatten.

„Die Auswirkungen waren so gering, dass die Firma sagt, dass das im Toleranzbereich liegt“, erklärt Herda. Insofern sei davon auszugehen, dass die Straßenbauarbeiten für die Firma unproblematisch sein werden – auch wenn das endgültige Gutachten noch ausstehe. „Die Zusammenarbeit hat sehr gut geklappt“, freut sich Herda. Er ist auch insofern erleichtert, als die Rücksichtnahme auf die Firma SAM nun voraussichtlich weder zu Bauzeitenverzögerungen noch zu Mehrkosten durch spezielle Schutzvorkehrungen führen wird.

Vorbereitende Arbeiten auf künftiger Nordspangen-Trasse

Auch wenn der eigentliche Baubeginn noch auf sich warten lässt, laufen laut Herda aktuell vorbereitende Maßnahmen. Auf der künftigen Straßentrasse zwischen Allgaustraße und Sachsenkamer Straße werde zurzeit der sehr lehmige Boden abgetragen. „Als Baugrund ist er absolut nicht geeignet“, so Herda. Er werde auf dem Areal der abgerissenen Kleingartenanlage an der Allgaustraße zwischengelagert und vor der Entsorgung sortiert. „Auch das Material unter der den früheren Schrebergärten muss noch entsorgt werden“, sagt Herda.

Die 2,7 Kilometer lange Nordspange wird wie berichtet von einem Kreisverkehr am Maxlweiher in einem Bogen am Lettenholz, der Firma Sitec sowie der Siedlung an der General-Patton-Straße vorbeiführen, um dann bei Greiling wieder in die B472 einzumünden. Ziel ist, die Staufalle vor der ehemaligen Flintkaserne zu beseitigen, wo derzeit täglich rund 30.000 Fahrzeuge auf der B472 an drei Ampelanlagen vorbei müssen. Das Staatliche Bauamt geht von einer Bauzeit von drei Jahren aus. Die jüngste Kostenschätzung lag bei 47,7 Millionen Euro – das war aber vor dem Anstieg der Inflation im vergangenen Jahr. Der Bund bezahlt den Bau.

