Nordspange: Baubeginn in Bad Tölz wohl 2023

Von: Andreas Steppan

Ein Vorbote des Mega-Projekts: Am Ortsrand von Bad Tölz wurde bereits eine Schrebergarten-Siedlung abgerissen. © Karl Bock

Einige Vorbereitungen für das gigantische Projekt der geplanten Umgehungsstraße sind bereits sichtbar. Doch bis der eigentlicher Bau beginnt, soll es noch zirka ein Jahr dauern.

Bad Tölz – Etwa ein Jahr ist es her, dass in Bad Tölz der symbolische erste Spatenstich für ein teils lange ersehntes, aber auch viel diskutiertes Bauprojekt erfolgte: die Nordspange. Seither ist im Bereich rund um Lettenholz, Maxlweiher und der Sachsenkamer Straße auch schon einiges sichtbar, was auf das anstehende Mega-Vorhaben vorausweist. Allerdings: Bis zum eigentlichen Bau der geplanten Umgehungsstraße dauert es noch etwas. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt Martin Herda, der für den Landkreis zuständige Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt Weilheim, dass nach aktuellem Stand mit einem Baubeginn „im zweiten Halbjahr des kommenden Jahres“ zu rechnen sei.

Wie berichtet hatten vergangenes Jahr erste Vorarbeiten begonnen. Eine Schrebergartenanlage an der Allgaustraße wurde abgerissen, weil die künftige Straßentrasse über diesen Grund verläuft. Im Frühjahr dann wurde im Bereich Sachsenkamer Straße/Lettenholz kräftig ausgeholzt. Was laut Herda aktuell passiert, ist die Entsorgung von Altlasten im Grund südlich der Baywa. Es handele sich um Material, das „aus dem zivilen Bereich“ stamme, aber „keine überbordenden Mengen“, so Herda. Im Grund der früheren Schrebergärten wurden Asbestrückstände gefunden. Im Bereich nördlich von Sitec stünden noch weitere Rodungsarbeiten an.

Derzeit finden Bohrungen im Baugrund statt

Zudem finden laut Herda derzeit Bohrungen im Baugrund statt. Hintergrund: Es habe sich herausgestellt, dass der Grundwasserspiegel in dem Bereich höher sei, als es ein Baugrundgutachten vor einigen Jahren aussagte. „Die Ergebnisse der jetzigen hydrologischen und geologischen Untersuchungen sollen in die Baubeschreibung einfließen“, so der Abteilungsleiter. Zudem würden heuer noch kleine, zuletzt leer stehende Gebäude im Bereich der Sachsenkamer Straße zwischen Lettenholz und Baywa abgerissen. „Wir bereiten jetzt alles soweit vor, dass dem eigentlichen Baubeginn nichts im Wege steht.“

Im Hintergrund läuft laut Herda die Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen für den Hauptbau der Umgehungsstraße. Diese werde nach Stand der Planungen wohl im Frühjahr oder Sommer 2023 veröffentlicht, sodass sich dann EU-weit interessierte Baufirmen um Aufträge bewerben können. So manche öffentliche Ausschreibung brachte den Bauherrn zuletzt böse Überraschungen, weil die Angebote bisweilen deutlich teurer ausfielen als kalkuliert. Befürchtet Herda auch für die Nordspange eine weitere Verteuerung? „Ich erwarte keine extremen Preissprünge“, antwortet er. „Nicht auszuschließen“ sei aber, dass sich die Inflationsrate, die alle zurzeit im Supermarkt genauso wie an der Zapfsäule zu spüren bekommen, auch in den Baukosten widerspiegelt. Die aktuell geltende Schätzung liege nach wie vor bei den bereits kommunizierten 47,7 Millionen Euro. Der Bund bezahlt die Straße.

Bad Tölz: Nordspange soll Stausituation vor der Flintkaserne langfristig entzerren

Herda geht davon aus, dass der Bau der 2,7 Kilometer langen Umgehungsstraße in der zweiten Jahreshälfte 2023 losgeht. Zunächst werde dabei auf der Höhe von Sitec die B13 verlegt, damit das Baufeld frei wird. Der Bauamt-Abteilungsleiter rechnet mit einer Bauzeit von drei Jahren, sodass die Fertigstellung voraussichtlich ins Jahr 2026 falle.

Die Nordspange wird wie berichtet von einem Kreisverkehr am Maxlweiher in einem Bogen am Lettenholz, der Firma Sitec sowie der Siedlung an der General-Patton-Straße vorbeiführen, um dann bei Greiling wieder in die B472 einzumünden. Ziel ist, die Staufalle vor der ehemaligen Flintkaserne zu beseitigen, wo derzeit täglich rund 30 000 Fahrzeuge auf der B472 an drei Ampelanlagen vorbei müssen.

