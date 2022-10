Nostalgie auf zwei Rädern: Oldtimer-Treffen der „Oidn Hund“

Von: Andreas Steppan

Stolz auf ihren „Scheunenfund“: Birgit und Andreas Lichtenwald präsentierten beim Oldtimer-Treffen in Bad Tölz eine „Triumph“, Baujahr 1937. © Andreas Steppan

Liebhaber-Gefährte und nostalgische Schätze aus verschiedenen Jahrzehnten zogen am Feiertag, 3. Oktober, in der Tölzer Marktstraße die Blicke auf sich. Die Gruppierung „Oide Hund“ lud wieder zu ihrem Oldtimer-Treffen ein.

Bad Tölz – Die Bandbreite der rund 20 Gefährte, die in Reih und Glied in der Fußgängerzone aufgestellt waren und bei An- und Abreise auch schon einmal knatternd durch die Stadt fuhren, war groß. Einen „Scheunenfund“, wie er es nannte, präsentierte etwa Andreas Lichtenwald aus Garmisch-Partenkirchen. Jahrzehnte lang habe die „Triumph“, Baujahr 1937, ungenutzt in einem Schuppen in Hohenpeißenberg gestanden – bis Lichtenwald das historische Gefährt entdeckte, wieder komplettierte und fahrbereit machte. „Es ist gar nicht so leicht, Originalteile oder Teile, die zumindest dazupassen, herzubekommen“, sagte der Garmischer. Doch seine Bemühungen um die „Triumph“ hatten Erfolg. „Heuer sind wir schon 600 Kilometer damit gefahren“, sagten er und seine Frau Birgit stolz.

Von DDR-Ingenieuren „kann man sich was abschauen“

Einige Jahrzehnte weniger auf dem Buckel hatte das Moped, das Johannes Detter aus Bad Tölz zeigte: eine „Simson“, die 1988 in der DDR gebaut worden war. „Sammeln, schrauben und fahren“, beschrieb das Mitglied des gastgebenden Vereins „Oide Hund“ seine Leidenschaft. Mit Blick auf sein Relikt aus dem Sozialismus meinte er schmunzelend: „Über die DDR kann man ja viel sagen – aber von ihren Ingenieuren kann man sich schon das ein oder andere abschauen.“

