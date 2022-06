Nostalgie-Tankstelle in Bad Tölz: Seit 6 Jahren Baustelle - Wann fließt der Sprit?

Von: Andreas Steppan

Stillstand auf der Baustelle: Seit an der Bairawieser Straße in Bad Tölz 2016 die Errichtung einer Nostalgie-Tankstelle begann, hat sich über weite Strecken wenig getan. Doch die Fertigstellung ist weiterhin geplant. © Arndt Pröhl

Nach anfänglichem Enthusiasmus wuchs in Bad Tölz die Sorge, dass von den Plänen für eine Nostalgie-Tankstelle nur eine Bauruine bleiben würde. Jetzt spricht der Bauherr.

Bad Tölz – Eine Nostalgie-Tankstelle an der Bairawieser Straße in Bad Tölz: Diese Idee begeisterte anfangs nicht nur viele Tölzer, auch überregional stieß das Projekt auf großes Interesse. Radio und Fernsehen berichteten. Doch aus dem, was der Tölzer Unternehmer Johannes Fritz einst als Herzensprojekt in Angriff genommen hatte, wurde mit der Zeit ein Sorgenkind. Denn auch sechs Jahre nach Baubeginn ist an dem Standort zumindest über der Erdoberfläche nicht viel mehr als ein Gerippe zu sehen. Treibstoff erhielten dort höchstens allerlei Gerüchte. In der Bevölkerung wuchsen die Zweifel, ob das Projekt jemals zur Vollendung kommen würde.

Arbeiten an Retro-Tankstelle in Bad Tölz sollen bald weitergehen

Genau das kündigt Johannes Fritz nun aber auf Rückfrage des Tölzer Kurier an. Er gehe davon aus, dass die Bauarbeiten noch in diesem Monat fortgesetzt und demnächst ein Dach auf den Tankstellen-Rohbau gesetzt werden könne. „Nach drei Monaten Bauzeit sollte es dann soweit sein, dass wir eröffnen können“, sagt er.

Es ist allerdings bei Weitem nicht der erste Öffnungstermin, den Johannes Fritz in den Raum stellt. Verwies er bei anfänglichen Verzögerungen noch auf die zahlreichen Details und aufwendigen Sonderanfertigungen für die Tankstelle im Retro-Design der 1950er-Jahre, kehrte auf der Baustelle irgendwann völliger Stillstand ein. Im Herbst 2019 nannte der Unternehmer gegenüber dem Tölzer Kurier private Gründe, die ihn gezwungen hätten, andere Prioritäten zu setzen, und beteuerte, die Verzögerung tue ihm „furchtbar leid“. Die damals angekündigte Fertigstellung bis Frühjahr 2020 erfolgte danach allerdings nicht.

Nostalgie-Tankstelle in Bad Tölz soll Flair der 1950er-Jahre versprühen

Mit Interesse und auch Überraschung nahmen viele Tölzer im Herbst 2021 zur Kenntnis, dass auf der Baustelle im Tölzer Norden erneut Leben einkehrte. Auf Anfrage unserer Zeitung gab Johannes Fritz damals zu Protokoll, dass Corona seinen Stahlbau-Trupp für zwei Monate lahmgelegt habe, und das Ziel, vor dem Winter das Dach dicht zu bekommen, nicht mehr erreichbar sei. Er ging zu jenem Zeitpunkt davon aus, dass den Winter über zumindest Bauteile vormontiert und dann im Frühjahr endgültig fixiert werden könnten. Nach seiner jüngsten Aussage von diesem Donnerstag nun soll dieser Schritt in Kürze erfolgen. Zuletzt aber sei er noch mit anderen Projekten beschäftigt werden, etwa mit Arbeiten an seiner Tankstelle im Gewerbegebiet in Egling.

An Fritz’ Konzept hat sich die Jahre über nichts geändert. Eine abgerundete, gekachelte Außenhülle, pastellige Töne, das auf einer einzelnen schlanken Säule ruhende Vordach und emaillierte Zapfsäulen sollen das Flair der 1950er-Jahre heraufbeschwören. Ein ungefähres Bild, wie so etwas aussieht, kann man sich mittlerweile im Freilichtmuseum Glentleiten machen. Dort ist seit Herbst 2021 eine wiederaufgebaute historische Tankstelle zu besichtigen, die ursprünglich in der Gemeinde Unterwössen (Landkreis Traunstein) stand.

Nostalgie-Tankstelle unter Markenname „Pur - einfach tanken“

Firmieren wird die künftige freie Tankstelle an der Bairawieser Straße/Staatsstraße 2072 unter dem Markennamen „Pur – einfach tanken“, unter dem Fritz bereits Tankstellen an der Ludwigstraße und im Farchet im Bad Tölz sowie am Gewerbering in Egling betreibt. Zu den bestehenden Stationen wird es aber Unterschiede geben. Zum einen habe ein Grafiker für die Retro-Tankstelle ein eigenes passendes „Pur“-Logo entworfen, berichtet Fritz. Zum anderen wird es – anders als an den anderen Standorten, wo die Autofahrer am Automaten bezahlen – Personal vor Ort geben. „Ohne die Mitarbeiterin im Petticoat geht es nicht“, sagt Fritz in Bezug auf das Nostalgie-Konzept. Zudem ist an der Tankstelle ein kleiner Laden als Nahversorger für das Wohngebiet an Hintersberg vorgesehen. „Das war von Anfang an ein Grundgedanke des Projekts“, so Fritz.

Mit den anderen „Pur“-Tankstellen gemeinsam haben soll die neue, auf alt gemachte Station dagegen die relativ günstigen Treibstoff-Preise. Auch eine Schnellladestation für Elektroautos sei vorgesehen.

