Nur Nebeneinander, kein Miteinander

Nach dem Anschlag von Hanau: Die Rassismus-Erfahrungen von Bürgern mit türkischen Wurzeln im Tölzer Land sind höchst unterschiedlich.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Terrorakt von Hanau hat Deutschland schockiert – und wirft viele Fragen auf, inwieweit der Rassismus in der Gesellschaft der Nährboden für die Morde war. Im Landkreis empfinden Menschen mit türkischen Wurzeln ihre Lage in Bezug auf Anfeindungen ganz unterschiedlich.

Der Tölzer Gazi Ygiter ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. „Trotzdem bleibt man hier immer der Türke und wird nicht wirklich einbezogen“, meint der 40-Jährige. Speziell seit dem Flüchtlingszustrom 2015 hat sich die Situation nach seiner Wahrnehmung verschlechtert. „Man kann es schwer in Worte fassen. Oft sind es die Blicke oder wie dich die Menschen begrüßen.“

Ganz konkret hat der frühere Fußballspieler und Trainer Anfeindungen auf dem Fußballplatz zu spüren bekommen – von Zuschauern, Gegenspielern, selbst von Schiedsrichtern hätten er und seine Kameraden bei Genclikspor Beschimpfungen als „Kanaken“ zu hören bekommen. „Ich bin psychisch daran kaputt gegangen“, sagt der Tölzer. „Entweder führst du Krieg auf dem Platz oder du gibst auf.“ Ygiter beschloss, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, kritisiert aber weiterhin: „Die Mannschaft von Genclikspor gibt es jetzt seit 26 Jahren. Bis heute haben wir nicht einmal eine Umkleide und Duschen, sondern die Spieler müssen sich nach dem Training verschwitzt ins Auto setzen. Kein Wunder, dass keine deutschen Spieler zu uns kommen. Da kann mir keiner erzählen, dass Integration funktioniert.“

Lesen Sie auch: Wildwestmanieren verstopfen Kochler Straßen

Ganz anders empfindet seine Lage Ramzan Ünsal, der in Wolfratshausen den Döner-Imbiss Pamukkale betreibt. „Ich lebe seit 20 Jahren hier und habe nie etwas Negatives erlebt“, sagt er. „Ich habe lauter liebe Kunden.“ Über den Terrorakt in Hanau ist er „sehr traurig“ – aber das gelte genauso für seine Gäste, die ihm viel Solidarität bekundet hätten.

Die Geschehnisse von Hanau haben auch Menduh Killik ins Grübeln gebracht. „Man überlegt, warum so etwas passiert und was in so einem Menschen vorgeht“, sagt er. Mit der Lebenssituation der türkischstämmigen Bürger in Tölz bringt er das Thema aber nicht in Verbindung. Bis auf „Kleinigkeiten“ habe er nie Anfeindungen erlebt, und ihm sei aus dem Kreis der Gemeinde nichts dergleichen bekannt. „Auch zum Beispiel Paketfahrer, die viel mit Menschen zu tun haben, haben mir noch nichts Schlechtes berichtet“, sagt der Familienvater.

„Außer ein paar Sprüchen“ hat auch dieSPD-Landratskandidatin Filiz Cetin nie „direkte Angriffe“ erlebt – „wenn, dann ganz unterschwellig“, sagt die Tölzerin. Als Bürgermeisterkandidatin in ihrem früheren Wohnort in Niederbayern sei sie einmal gefragt worden, ob sie eine Moschee errichten wolle. Da konterte sie trocken: „Ich hatte es bisher nicht vor, kann es mir aber mal notieren.“ Im aktuellen Kommunalwahlkampf sei sie „gar nicht“ wegen ihres Migrationshintergrunds attackiert worden. Gerade am Freitag musste sie allerdings feststellen, dass die AfD ihre Plakate in Geretsried überklebt hatte.

Cetin schränkt dabei ein, dass sie selbst weder die türkische Kultur lebe noch Muslima sei. „Ich weiß natürlich nicht, wie es Frauen ergeht, die Kopftuch tragen.“ Wenn, dann mache sie sich mehr Sorgen um junge Männer, die vermeintlich stärker dem Klischee des Türken in einer Shisha-Bar entsprächen als sie selbst. Und in Bad Tölz sei ihr aufgefallen, dass es zwischen Migranten und Einheimischen „mehr Nebeneinander und kaum Miteinander“ gebe. „Und gerade dass man den anderen nicht kennt und nicht weiß, wie er denkt, ist ja das, was Angst macht.“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem Landkreis Bad Tölz - inklusive aller Entwicklungen rund um die Kommunalwahlen auf Gemeinde- und Kreisebene. Melden Sie sich hier an.