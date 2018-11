Eintauchen in ein märchenhaftes Bildermeer

Es ist längst kein Puppen-Theater im herkömmlichen Sinn mehr, sondern mit Hightech und 3-D-Drucker aufgepepptes Puppen-Kino. In Tölz feierte „Der Nussknacker“ eine vielbejubelte Premiere.

Bad Tölz– Es ist doch eine verführerische Vorstellung: Dass bei der Premiere des „Nussknackers“ im vollbesetzten Tölzer Marionettentheater zwei ältere Herren mit im Auditorium saßen. Keiner sah sie, aber da waren sie doch, weil es ja um „ihr Kind“ ging: Georg Pacher, der Gründer des Tölzer Theaters, und Oskar Paul, nach dem Krieg großer Puppenkünstler und Bewahrer des Theaters. Was hätten sie wohl zur Neuinszenierung des E.T.A.-Hoffmann-Klassikers durch Albert und Caroline Maly-Motta sowie Karl-Heinz Bille im 110. Jahr des Bestehens gesagt?

Nun, eines ist gewiss: Beide hätten die sprichwörtlichen Bauklötze gestaunt, wie mittels 3-D-Drucker, Beamer, Computerprogrammierung auf der einen Seite, und raffiniertem Puppenspiel, Fantasie und Illusion auf der anderen Seite Puppen-Theater fast zum Puppen-Kino wird. Marionettenspiel wird so ganz neu interpretiert. „Vielleicht ist das unsere Zukunft“ mutmaßte Albert Maly-Motta. Den Weg, alle technischen Möglichkeiten auch beim Puppenspiel einfließen zu lassen, beschreitet sein Team schon seit dem Science-Fiction-Thriller „Der Kristallplanet“ konsequent. Im „Nussknacker“, sagt Maly-Motta, sei man nun erstmals nicht mehr nur Diener der Technik gewesen, sondern habe sie beherrscht.

In der Tat. Was ist das für märchenhaftes Bildermeer, in das die Besucher über 90 Minuten eintauchen dürfen? Vom Hoffmanns Nussknacker bleibt eigentlich nur eine Rahmenhandlung: Die kleine Klara bekommt zu Weihnachten einen Nussknacker geschenkt. Der bringt sie im Schlaf zu ihrem Patenonkel Drosselmeier, einem versponnenen Erfinder und Tüftler, der in einem Uhrenturm lebt. Von dort aus brechen sie zu einer Reise ins Land der Träume rund um den Erdball auf. Die sechs Spieler lassen über 40 Figuren – der 3-D-Druck macht’s möglich – lebendig werden. Dass zwei Jahre Probezeit dafür nötig waren, ist jedem Betrachter schnell bewusst. Jonglierende Chinesen, Kasatschok tanzende Kosaken, vielarmige Tempeltänzerinnen, ein wilder Ritt auf einem Drachen wie Furfur sowie düstere Begegnungen mit den Dschinns der Unterwelt. Kindheitsträume sind auch mal Albträume, die ebenso schnell verschwinden wie sie auftauchen.

Die Szenen sind auch tontechnisch hervorragend mit der Musik von Tschaikowsky, Rachmaninow, Karajev und Rózsa unterlegt. Höhepunkt ist die berühmte Melodie „Pas de deux“ aus dem Nussknacker-Ballett, zu deren Klängen eine körperlose Figur tanzt. „Da haben wir uns ausgetobt“, sagt das Puppenspieler-Team über die höchst anspruchsvolle Nummer. Drei Spieler bewegen jeweils leuchtende Hände, Füße und einen Kopf vor einem schwarzen Hintergrund in so kunstvoller und ausgefeilter Abstimmung, dass der Besucher eine Figur sieht, die gar nicht da ist. Nicht nur eine atemlose Klara staunte darüber in ihren Träumen, auch der Besucher auf seinem Sessel im Tölzer Marionettentheater.

+ Spielerisch eine Herausforderung: Ein jonglierender Chinese. Traumhafte Kinderwelten, wunderbare Illusion. Wer weiß schon, ob sich am Ende in den lang anhaltenden Beifall des Publikums nicht auch auch ein kräftiges Klatschen von Georg Pacher, Oskar Paul und Co. mischte? Die alte Tölzer Puppenspieler-Gilde darf ihr Werk jedenfalls auch nach 110 Jahren in besten Händen wissen.

Team, Info und Termine

Neben Albert und Caroline Maly-Motta sowie Karl-Heinz Bille gehören zum Spieler-Team: Claudia Erl, Ute Hübner, Sonja Waldherr und Elke Bille. Die nächsten Spieltermine für den „Nussknacker“ sind am 17. November, 1., 15. und 31. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr. Mehr Info: www.Marionetten-toelz.de

Christoph Schnitzer