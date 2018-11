„Oberland Plastikfrei“ droht Auflösung

Bei der Mitgliederversammlung am 21. November legen vier Vorstandsmitglieder ihre Ämter nieder. Finden sich keine Nachfolger, steht der Verein „Oberland Plastikfrei“ vor dem Aus.

Bad Tölz– Nach nicht einmal zwei Jahren steht der Verein „Oberland Plastikfrei“ schon wieder vor der Auflösung – wenn sich am kommenden Mittwoch bei einer Mitgliederversammlung im Tölzer „Kolberbräu“ keine neue Führungsriege findet. Neben der Vorsitzenden Melanie Eben aus Lenggries legen auch deren Stellvertreter sowie der Kassier und ein Beisitzer ihre Ämter nieder.

Plastikfreier Laden unabhängig vom Verein

„Alle sind motiviert“, sagt Vereinsgründerin Diana Meßmer vom Bund Naturschutz (BN). Aber zeitliche und berufliche Gründe hätten regelmäßige Treffen in der Vergangenheit stets zum Scheitern verurteilt. Nun zögen vier Vorstandsmitglieder die Konsequenzen. Auf die Pläne für einen plastikfreien Laden hätte eine Auflösung des Vereins keine Auswirkungen. „Das hat gar nichts miteinander zu tun“, sagt Meßmer.

Federführend kümmert sich laut Meßmer ein Arbeitskreis der BN-Kreisgruppe um die Verwirklichung eines Ladens in Bad Tölz, wo die Produkte unverpackt angeboten werden (wir berichteten). Der Verein arbeite diesem Projekt lediglich zu und unterstütze es im Sinne eines Fördervereins. Außerdem kümmere sich die Gruppierung unter anderem um Schulprojekte, Filmvorführungen und Informationsabende zum Thema Plastikmüll und wie man ihn reduzieren kann.

„Der Verein macht viele tolle Sachen, für die ich sehr dankbar bin“, sagt Meßmer. Doch nicht nur deshalb hofft sie, dass es nicht zur Auflösung kommt. Die Beiträge der Mitglieder spülen Geld für die gute Sache in die Kasse.

Meßmer selbst darf nicht für den Vorstand kandidieren. „Weil ich beim BN als Umweltbildungsreferentin angestellt bin.“ Bleibt der Verein bestehen, will sie sich aber weiterhin tatkräftig einbringen und sich beispielsweise um Fördergelder kümmern.

Besondere Voraussetzungen müsse niemand mitbringen, der sich um ein Amt im Vorstand bewirbt. „Zeit ist aber ein wichtiger Faktor“, betont Meßmer. Und natürlich die Begeisterung für die Sache.

Vereinzelte Interessenten

Meßmer zufolge werden übrigens auch weitere Sponsoren und Mitarbeiter gesucht, um den plastikfreien Laden im Frühjahr 2019 auf die Beine stellen zu können. Wie berichtet soll noch heuer eine Crowdfunding-Aktion im Internet starten, um das Startkapital in Höhe von 40 000 Euro aufzubringen. Der Geschäftsplan steht bereits. Er sieht auch Workshops und Veranstaltungen rund um das Thema Plastikmüll in dem Laden vor. Deshalb spricht Meßmer inzwischen lieber von einem plastikfreien Zentrum. Der aktuelle Stand der Bemühungen wird bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch ebenfalls ein Thema sein.

Der Veranstaltung sieht die BN-Umweltbildungsreferentin ohne große Ängste entgegen. Vereinzelt gebe es bereits Interessierte für die Vorstandsposten. „Ich bin positiv gestimmt, dass es weitergeht.“

Info

Die Mitgliederversammlung mit Neuwahl findet am Mittwoch, 21. November, um 19 Uhr im Magdalenenstüberl im „Kolberbräu“ statt. Weitere Infos erteilen Lilo Kafka unter Telefon 0 81 76/9 21 40 oder Diana Meßmer unter Telefon 01 60/3 68 00 43 oder werden auf Anfrage per E-Mail an bad-teolz@bund-naturschutz.de erteilt. Alle Interessierten sind willkommen.