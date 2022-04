Öffentliche Toiletten: Seniorenbeirat Bad Tölz-Wolfratshausen kümmert sich um dringliches Bedürfnis

Von: Andreas Steppan

In die Sanierung öffentlicher Toiletten wie hier im Bürgergarten investiert die Stadt Bad Tölz nach eigener Aussage „hohe Summen“. Der Seniorenbeirat sieht aber auch noch Defizite. (Archivfoto) © Arndt Pröhl

Eine öffentliche Toilette zu suchen und zu finden, ist ein Alltagproblem, bei dem der Seniorenbeirat Erleichterung schaffen will. Zu den Tölzer WCs hat das Gremium einige Kritikpunkte.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Müssen und nicht können: Diese Situation kann ziemlich unangenehm werden – wie jeder weiß, der schon einmal dringend ein stilles Örtchen suchte. Das Thema öffentliche Toiletten hat sich nun der Seniorenbeirat des Landkreises auf die Fahnen geschrieben. Das Gremium nimmt eine Bestandsaufnahme in Angriff, um dann gezielt Verbesserungen anstoßen zu können.

Toilettenanlage an Isarpromenade in Tölz „in sehr schlechtem Zustand“

Sich bei einem dringenden Bedürfnis nicht erleichtern zu können: „Das ist gerade für ältere Menschen oft ein großes Problem“, sagt Seniorenbeirätin Ute Reuter, die die Aktion mitinitiiert hat. In ihrer Heimatstadt Bad Tölz gebe es zwar grundsätzlich nicht wenige öffentliche Toiletten. Im Einzelnen gebe es aber Defizite. „Gerade die Toilettenanlage an der Isarpromenade ist in sehr schlechtem Zustand“, kritisiert sie den Standort an der Königsdorfer Straße. „Dabei kommen gerade hier viele Urlauber und Ausflügler vorbei.“ Auch die Toilette im Franziskanergarten mache einen ungepflegten Eindruck.

„Die Toilette an der Isarpromenade ist die nächste Anlage, die an der Reihe ist“, entgegnet dazu Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach. Die Stadt Bad Tölz habe sich in den vergangenen Jahren systematisch eine Toilettenanlage nach der anderen vorgenommen und hohe Summen in die Sanierung investiert. „Allerdings muss man auch daran erinnern, dass die hohen Ausgaben nicht zuletzt deshalb notwendig sind, weil die öffentlich zugänglichen Toiletten immer wieder von Vandalismus betroffen sind beziehungsweise manche Nutzer es sehr am pfleglichen Umgang und der Sauberkeit fehlen lassen“, fügt Otterbach hinzu. „Deshalb investiert die Stadt in der Mehrzahl in Toilettenanlagen, die vandalismushemmend und selbstreinigend sind.“

Stadt Bad Tölz geht bei Toilettensanierung nach Prioritätenliste vor

Nach diesem Prinzip werde man auch bei der Anlage an der Isarpromenade vorgehen. Zeitpunkt und Umfang der Sanierung stünden aktuell jedoch noch nicht fest.

Die Toilette im Franziskanergarten hingegen stehe derzeit nicht auf der Prioritätenliste der Stadt, weil in der Nähe zwei bereits erneuerte WCs zur Verfügung stünden: am Parkhaus Bockschützstraße und im Vitalzentrum im Kurpark. Bereits saniert seien überdies die Toiletten im Bürgergarten, im Durchgang zum Stadtmuseum, an der Peter-Freisl-Straße und am Waldfriedhof. Am WC am Kalvarienberg laufen aktuell Renovierungsarbeiten. Zum WC am Bahnhof konstatiert Otterbach: „Derzeit keine Sanierung notwendig“. Ute Reuter dagegen meint: „Es ist mitunter total dreckig.“

Bestandserhebung zu öffentlichen WCs in Bad Tölz-Wolfratshausen

Dem Seniorenbeirat geht es derweil nicht nur um Bad Tölz, sondern um ein möglichst systematisches Netz gut nutzbarer öffentlicher Toiletten im ganzen Landkreis. Deswegen geht das Gremium nun den Fragen nach: „Wo gibt es öffentliche Toiletten? Wo gibt es Toiletten für Behinderte? Wo ist der Schlüssel dafür hinterlegt? Gibt es eine Wickelmöglichkeit? Wie findet man die Toiletten (Beschilderung)? In welchem Zustand sind die Anlagen? Sind sie frei zugänglich und barrierefrei?“

Um das herauszufinden, hat das Gremium die Beauftragten für Senioren und Menschen mit Behinderung der Städte und Gemeinden angeschrieben, aber auch Supermärkte, Einzelhandelsgeschäfte und Tankstellen. „Wir bitten, dass für alle Kunden zukünftig gut zugängliche WCs angeboten werden“, so Ute Reuter. Auch an die Gaststätten appelliert der Seniorenbeirat, die Nutzung ihrer Toiletten zu ermöglichen. „Wir denken, dass dieser Service den Nutzenden, die keine Gäste sind, einen kleinen Obolus wert sein sollte.“ ast

Hinweise

an den Seniorenbeirat zum Thema öffentliche Toiletten bitte an Christiane Bäumler vom Landratsamt, Telefon 0 80 41/505-280, E-Mail: Christiane.Baeumler@lra-toelz.de, oder an Ute Reuter, Telefon 08041/7998268.

