Ölfilm auf der Isar: Tölzer Feuerwehr im Einsatz

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mit einer Ölsperre verhinderte die Feuerwehr den weiteren Eintrag des Öls in die Isar. © Feuerwehr Bad Tölz

Die Meldung über einen Ölfilm auf der Isar löste am späten Sonntagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz aus. Die Ermittlungen laufen.

Bad Tölz - Nach Angaben der Polizei teilte ein Anwohner am Sonntagnachmittag mit, dass auf der Isar in Bad Tölz ein Ölfilm zu erkennen sei. Daraufhin lief ein größerer Feuerwehreinsatz auf Höhe des Isarstegs an.

Öl aus einem kleinen Bach wird in die Isar geschwemmt

Offensichtlich stammte der Öleintrag in die Isar aus kleinem Bach auf Höhe des Isarstegs. Die Kräfte der Tölzer Feuerwehr legten daraufhin eine Ölsperre, um zu verhindern, dass weiteres Öl in die Isar geschwemmt wird. Zur Quelle der Verschmutzung gab es am Sonntag noch keine Erkenntnis.

Feuerwehreinsatz dauert über 2,5 Stunden

Eingeschaltet waren Polizei, Landratsamt und Weilheimer Wasserwirtschaftsamt. Die Ermittlungen, wie es zu dem Vorfall kommen konnte, laufen derzeit. Für die 18 Einsatzkräfte der Tölzer Feuerwehr war der Einsatz erst nach etwa 2,5 Stunden beendet.

Im September verunreinigte Heizöl den Kochelsee

Es war nicht die erste Gewässerverunreinigung durch Öl in der jüngsten Vergangenheit im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Ende September musste die Kochler Feuerwehr zum Kochelsee ausrücken, weil Heizöl in das Gewässer gesickert war. Über Tage mussten die Ölsperren immer wieder neu gesetzt werden, um zu verhindern, dass sich der Film weiter ausbreitete. Auch zu einer Verunreinigung des Erdreichs war es gekommen.

